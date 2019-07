Secretul din viaţa lui Ed Sheeran. Ce a spus artistul despre soţia sa

Fanii cântărețului Ed Sheeran au parte de o nouă surpriză. După ce recent a susținut un concert exploziv pe Arena Naţională din Bucureşti, artistul a lansat un nou album.

Pentru prima dată, starul a vorbit deschis şi despre soţia sa, pentru care a compus cel mai nou single al său.

"Blow" este una dintre cele 15 melodii pe care Ed Sheeran le-a inclus în nou său album. Stilul rock i-a luat prin surprindere pe mulţi.

Chiar dacă nu apare în videoclip, Ed Sheeran interpretează melodia rock alături de celebrul Bruno Mars. De alttfel, întregul material discografic lansat este plin de piese realizate în colaborare cu tot felul de artişti celebri.

Cardi B, Eminem sau Justin Bieber sunt doar câţiva dintre ei. Pentru acesta din urmă, chiar soţia lui Ed Sheran i-a dat ideea de colaborare.

"L-am cunoscut (n. red. pe Justin Bieber) la un post de radio. A venit la mine şi mi-a spus: "Sunt un mare fan de-al tău." Iar reacţia mea a fost: "Wow, mi-ai ascultat muzica?" Aşa că am ţinut legătura", a povestit artistul.

Cât despre soţia sa, cântăreţul i-a rezervat un loc special în noul album. Melodia "Best Part of Me", care e şi cel mai nou single al artistului, a compus-o special pentru ea.

"Când mă trezesc dimineaţa, o întreb deseori pe Cherry: " De ce naiba eşti cu mine? Ai fi putut să fii cu oricine altcineva şi m-ai ales pe mine. Îţi spun şi ce defecte am şi tu tot vrei să fii cu mine, ceea ce mi se pare incredibil", a mai spus el.