Nume noi pe scena Electric Castle. Organizatorii au anunțat un val de artiști internaționali

Nume noi vor fi prezente pe scena Electric Castle, la vară, între 13 și 17 iulie. Organizatorii au anunțat un val de artiști internaționali care vor face spectacol timp de 5 zile în Bonțida, unde se va îmbina perfect stilul rock cu house și pop.

5 zile, 10 scene și peste 250 de artiști din toate zonele muzicale - așa va arăta a opta ediție Electric Castle. Evenimentul va avea loc între 13 și 17 iulie, pe domeniul Bánffy din Bonțida. Peste 30.000 de fani au spus, deja, „da” la distracție. Ei și-au cumpărat abonamente.

Twenty One Pilots, Gorillaz și Deftones sunt doar câteva dintre numele acestei ediții. Twenty One Pilots, de exemplu, a scos, anul trecut, cel de-al 6-lea album din carieră – Scale and Icy – un material care conține exact amestecul de rock, rap și pop pe care milioane de oameni, inclusiv din România, îl așteptau.



Pe afișul Electric Castle se alătură pionerii muzici house, precum Disclosure şi Peggy Gou. Pentru cei dornici să exploreze potențialul pop, la festival vor participa Aurora și Molchat, duo-ul electronic Sofi Tukker, Purple Disco Machine și mulți alți artiști. Biletele pot fi achiziționate de pe electriccastle.ro, cu o promoție specială Under 21, disponibilă pentru cei mai tineri fani ai festivalului.