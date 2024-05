Roxette a lansat prima sa piesă după 8 ani. Cum sună alături de noua solistă trupa iubită în toată lumea VIDEO

Marie Fredriksson a murit în 2019, la vârsta de 61 de ani, după o luptă de 17 ani cu o tumoare cerebrală cu care a fost diagnosticată în 2002.

Per Gessle şi Lena Philipsson au lansat piesa de titlu de pe viitorul album - „Sällskapssjuk”.

Roxette este cunoscută pentru hituri de top precum „Listen to Your Heart”, „It Must Have Been Love” şi „Spending My Time” şi are o bază globală de fani.

Per Gessle a scris şi înregistrat un nou album în limba suedeză, primul său material nou în opt ani. În februarie, a fost lansat „Beredd” cu Molly Hammar, iar vineri al doilea single, „Sällskapssjuk”. De data aceasta împreună cu Lena Philipsson.

Albumul, care se numeşte tot „Sällskapssjuk”, va fi lansat în această toamnă.

news.ro

Moştenirea lor de cântece a continuat, fiind în mod constant difuzate, ascultate şi apreciate de vechi şi noi susţinători din întreaga lume.

Anul 2025 va fi marcat de o reînviere live a acestui catalog masiv, toate compuse de Per Gessle, atunci când acesta va readuce trupa Roxette pe scenă.

Lui Per şi trupei Roxette li se va alătura pe scenă cântăreaţa şi megastarul suedez Lena Philipsson.

Roxette pleacă în turneu în Africa de Sud și Australia

„Sällskapssjuk” i s-a potrivit Lenei, iar în timpul înregistrării din Halmstad amândoi s-au gândit că ar fi distractiv să lucreze şi mai mult împreună.

Au trecut aproape cinci ani de când Roxette a pierdut-o pe Marie Fredriksson din cauza cancerului. O pierdere devastatoare care a lăsat îndureraţi atât familia, cât şi prietenii şi fanii.

„Aici este vorba despre cântecele mele Roxette, acest pachet imens de muzică şi versuri pe care le scriu de mai bine de trei decenii. Nu încep un nou duo. Marie va fi întotdeauna de neînlocuit. Cu toate acestea, sunt foarte norocos că am găsit o voce uimitoare şi o interpretă genială în Lena Philipsson. Am scris împreună cu Lena primul ei mare hit în 1986 şi ea este una dintre cele mai strălucitoare stele pe care Suedia le-a cunoscut vreodată. Sunt extrem de mândru că vrea să mi se alăture în demersul meu de a păstra vie moştenirea Roxette”, a spus frontmanul, compozitorul şi fondatorul duo-ului.

„Sunt atât emoţionată, cât şi încântată să pornesc în acest turneu. Aştept cu nerăbdare să lucrez cu Per - este un compozitor fenomenal şi o forţă muzicală inepuizabilă”, a spus Lena Philipsson.

Trupa Roxette va fi formată din Christoffer Lundquist, Magnus Börjeson, Magnus "Norpan" Eriksson, Dea Norberg, precum şi din Clarence Öfwerman şi Jonas Isacsson, emblemele originale ale Roxette. La nouă ani de la ultimul turneu, "Roxette in Concert" va începe în Cape Town, Africa de Sud.

Roxette va susţine concerte în Perth, Melbourne, Sydney, Wollongong, Adelaide şi Hobart, urmate de spectacole „A Day On The Green” la vinăriile din Hunter Valley şi Mount Cotton.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: