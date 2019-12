Mesajul lui Per Gessle, după moartea partenerei din Roxette. Imagini de la ultimul concert

Per Gessle, prietenul și partenerul de trupă al cântăreţei suedeze Marie Fredriksson, a scris pe Facebook un mesaj după moartea acesteia.

"Timpul trece atât de repede. Nu cu mult timp în urmă, am petrecut zile și nopți în micul meu apartament din Halmstad, ascultând muzica ce ne-a plăcut, împărtășind vise imposibile. Și ce vis am ajuns până la urmă să împărtășim!

Îți mulțumesc Marie, îți mulțumesc pentru tot. Ai fost un muzician de excepție, un maestru al vocii, un interpret uimitor. Îți mulțumesc că ai pictat melodiile mele alb-negru cu cele mai frumoase culori. Ai fost cel mai minunat prieten pe care l-am avut timp de peste 40 de ani. Sunt mândru, onorat și fericit că am avut parte de o bună parte din timpul tău, talentul, căldura, generozitatea și simțul umorului. Toată dragostea mea se îndreaptă către tine și familia ta. Lucrurile nu vor mai fi niciodată la fel", a scris Per Gessle pe pagina sa de Facebook.

Ultimul concert Roxette, în 2016

Cântăreaţa suedeză Marie Fredriksson, componentă a trupei Roxette, a murit la vârsta de 61 ani, după o îndelungată luptă cu boala.

Ultimul concert susținut de cei doi a avut loc la Grand Arena din Cape Town, în Africa de Sud, pe 8 februarie 2016. Ulterior, trupa a anunțat că îşi anulează turneele, din cauza stării de sănătate a solistei Marie Fredriksson.

Marie Fredriksson fusese sfătuită de medici să renunţe la turneu şi, ca urmare a acestor recomandări, toate show-urile trupei au fost anulate.

”Au fost 30 de ani uimitori! Simt multă bucurie şi fericire atunci când privesc în urmă, la turneele mondiale susţinute de Roxette. Toate concertele noastre şi amintirile noastre de-a lungul anilor vor reprezenta întotdeauna o parte importantă a vieţii mele. Sunt deosebit de mândră şi de recunoscătoare pentru faptul că am putut să revin în 2009, după boala mea foarte gravă, şi am putut să duc trupa Roxette din nou în jurul Globului, pentru alte concerte. Din păcate, acum, zilele în care au plecam în turnee s-au încheiat şi vreau să profit de ocazie pentru a mulţimi fanilor noştri minunaţi care ne-au însoţit în această călătorie îndelungată. Aştept cu nerăbdare lansarea albumului nostru, «Good Karma», în luna iunie - din punctul meu de vedere este cel mai bun album al nostru!”, spune atunci Marie Fredriksson, potrivit News.ro.

Marie Fredriksson şi Per Gessle au înfiinţat trupa Roxette în 1986, iar single-ul de debut al grupului s-a intitulat ”Neverending Love”. În aprilie 1989, grupul suedez a devenit o celebritate mondială cu piesa ”The Look”. De atunci, trupa suedeză a susţinut 557 de concerte în lumea întreagă, în faţa multor milioane de fani. Formaţia a lansat 51 de single-uri, iar albumele sale s-au vândut în peste 75 de milioane de copii pe plan mondial. Printre cele mai cunoscute cântece din repertoriul grupului Roxette se află piese precum ”Listen To Your Heart”, ”The Look”, ”It Must Have Been Love”, ”Joyride” şi ”Dangerous”.

Marie Fredriksson a fost diagnosticată în 2002 cu cancer cerebral, dar a continuat să facă muzică în timpul perioadei de convalescenţă, care s-a concretizat în albumul ”The Change”, lansat în 2004. Artista s-a reunit cu Per Gessle şi au lansat împreună, în 2011, albumul ”Charm School”.

Cel mai recent single al trupei Roxette, intitulat ”It Just Happens”, a fost lansat pe 8 aprilie. Al 10-lea album de studio al grupului, ”Good Karma”, va fi lansat pe piaţă pe 3 iunie.