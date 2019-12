Marie Fredriksson, solista trupei Roxette, a murit la vârsta de 61 de ani

Artista suedeză Marie Fredriksson, solista trupei Roxette, a murit luni, la vârsta de 61 de ani, în urma unei boli îndelungate.

Marie Fredriksson a înființat trupa Roxette alături de Per Geesie, în anul 1986.

Trupa Roxette a devenit faimoasă cu piese precum „It must have been love”, „Joyride”, „Listen to your heart” și „The Look”.

„Anunțăm cu mare tristețe că una dintre cele mai importante și iubite artiste ale noastre a murit. Marie Fredriksson a murit în dimineața zilei de 9 decembrie în urma bolii cu care se lupta”, a transmis familia prin intermediul unui comunicat, conform publicației Mirror.

Marie Fredriksson, diagnosticată cu o tumoare pe creier

În 2002, Marie Fredriksson a fost diagnosticată cu tumoare pe creier, care s-a dovedit a fi malignă. A fost operată şi a îndurat luni de zile de chimioterapie şi radioterapie, pierzându-şi în cele din urmă capacitatea de a citi şi număra, vederea i-a fost afectată, precum şi o serie de mişcări ale părţii drepte a corpului, relatează Agerpres.

La şase luni de la diagnostic, ea şi soţul său au început să lucreze la primul său album în limba engleză. Marie a dat numele albumului - ''Change'' (2004).

În octombrie 2005, cântăreaţa spunea că ''au fost trei ani extrem de dificili'', declarând ulterior într-un interviu cu Jens Peterson publicat în ''Aftonbladet'' că este sănătoasă. "Nu mai urmez nici un tratament''.

Marie Fredriksson- Viața personală și cariera

Cântăreaţa şi compozitoarea Marie Fredriksson, jumătatea formaţiei suedeze Roxette, înfiinţată împreună cu Per Gessle în 1986, s-a născut la 30 mai 1958. Marie Fredriksson şi Per Gessle au cunoscut succesul internaţional începând cu sfârşitul anilor '80 şi la începutul anilor '90.

Marie Fredriksson s-a născut în localitatea Össjö, fiind cea mai mică din cei cinci copii. Familia s-a mutat mai târziu în micul orăşel Östra Ljungby, unde părinţii îşi găsiseră de muncă. Interesul ei pentru muzică a crescut în anii adolescenţei când i-a descoperit pe deja consacraţii Joni Mitchell, The Beatles şi Deep Purple. La 17 ani, s-a înscris la un liceu de muzică şi a început să performeze în cadrul teatrului local.

În 1989, Roxette a avut, în SUA, un neaşteptat succes cu ''The look''. Aproape peste noapte, Fredriksson şi Gessle s-au văzut transformaţi din doi cântăreţi suedezi în artişti internaţionali care au început să-şi promoveze muzica în turnee, vânzând milioane de copii şi primind numeroase premii.

În timpul turneului mondial ''Joyride'' susţinut de Roxette în Australia, în 1992, Marie l-a întâlnit pe Mikael Bolyos, un cântăreţ, compozitor, pianist şi chitarist suedez, prieten al formaţiei. Peste trei zile cei doi erau logodiţi, iar un an mai târziu, la 29 aprilie 1993 se năştea fiica lor Inez Josefin. Cei doi s-au căsătorit în 1994. Cel de-al doilea copil, Oskar Mikael s-a născut la 26 noiembrie 1996.

Marie Fredriksson şi Per Gessle s-au reunit la 23 octombrie 2009, susţinând un concert la Night of the Proms. În 2010, Roxette s-a reîntors pe scena muzicii susţinând un mini turneu în Europa. Primul turneu al formaţiei după aproape 15 ani a început în martie 2011. Un nou single ''She's Got Nothing On (But The Radio)'' a fost lansat în ianuarie 2011 şi un nou album ''Charm School'' a fost lansat la 11 februarie 2011. Turneul de promovare al albumului ''Charm School'' a avut un mare succes continuând până la sfârşitul lui 2012. În martie 2012, a fost lansat noul album Roxette - ''Travelling'', fapt care a coincis cu noul video şi single ''It's Possible''.

