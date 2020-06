Roxen, reacție fermă după ce a fost bătută de iubit. „Îmi asum toate deciziile”

Cântăreața Roxen a luat o decizie radicală în ceea ce-l privește pe cel care a agresat-o fizic și emoțional. Artista l-a părăsit și a ținut să facă unele precizări în legătură cu relația sa cu el.

Roxen a fost asaltată de mesaje de susținere după ce a anunțat că a depus plângere la poliție pe numele iubitului ei, care a bătut-o. Artista, care a obținut un ordin judecătoresc care îi interzice agresorului să intre în contact cu ea, a explicat de ce nu se va putea întoarce niciodată la bărbatul care a agresat-o.

„Demersurile pe care le-am luat în momentul în care a apărut această problemă în viața mea le-am luat fiind sigură de ceea ce vreau să fac și nu am de gând să dau înapoi. Îmi asum toate deciziile mele, nu am revenit asupra lor și nu voi reveni asupra lor (…)

Nu, nu îmi doresc o împăcare cu fostul meu prieten, nu îmi doresc să-mi retrag plângerea pe care am făcut-o în momentul în care am fost șantajată, abuzată emoțional și lovită. Nu aș avea de ce să fac asta, chiar dacă am fost șantajată în continuare, și după depunerea plângerii”, a scris Roxen pe rețelele sociale.

Artista îi încurajează pe toți cei care au trecut prin episoade de violență domestică să iasă în față și să ia atitudine împotiva agresorilor lor.

„Cred că este foarte important ca orice persoană care trece printr-un astfel de episod să ia măsuri, să aibă curajul să spună stop și să nu se lase doborâtă de eventuale șantaje sau manipulări”, a concluzionat Roxen, care a făcut apel la mass media să-i respecte viața privată.



