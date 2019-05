RoadkillSoda a lansat clipul “My Stretch of Dirt”. Trupa deschide concertul Black Stone Cherry

Facebook.com

Românii de la RoadkillSoda au lansat un nou videoclip pentru cea mai nouă piesă a lor. "My Stretch of Dirt" este primul single electric în noua formulă, alături de Byst la voce și Flavius Ardelean la tobe.

"My Stretch of Dirt" descrie perfect stilul formației: o combinație dinamică de stoner rock și grunge, riff-uri grele și versuri care ne duc cu gândul la deciziile pe care le luăm în viață.

Videoclipul a fost filmat de către Florin Dragoș și produs și editat de Patricia Bîea / Psychedelicious.

Single-ul a fost înregistrat în studioul formației Vița de Vie, fiind produs și mixat împreună cu Adrian Despot și Sorin Pupe Tănase, iar de master s-a ocupat Cristian Varga - Master Vargas NYC.

“Piesa My Stretch of Dirt este despre locul pe care îl avem fiecare dintre noi, în care ne simțim în largul nostru și cu adevărat bine. Unde suntem noi pe bune. Cu toții ne alegem un drum, și chiar dacă e “dirty”, trebuie să lași urme și să rămână ceva în urma ta, indiferent de alegerile pe care le faci. Clipul reprezintă esența ultimului an al trupei și experiențele prin care am trecut împreună in our own stretch of dirt. Enjoy!” - spun cei de la RoadkillSoda.

Primele reacții față de această piesă, ale fanilor Roadkillsoda, sunt ... pe măsură:

”Prea buni pentru România. V-ați gândit să va mutați în Los Angeles sau Londra? Sigur acolo ați fi fost mult mai apreciați.” - a comentat pe Youtube un fan.

RoadKillSoda, în deschiderea concertului Black Stone Cherry

Trupa RoadKillSoda va cânta în deschiderea concertului susținut de americanii de la Black Stone Cherry pe 9 iulie în Club Quantic din București.

Formația americană de hard rock Black Stone Cherry a luat naștere în 2001, în Edmonton, Kentucky, fiind formată din Chris Robertson (chitară și voce), Ben Wells (chitară și voce), Jon Lawhon (bas) și John Fred Young (tobe).

Până în prezent, Black Stone Cherry are la activ 6 albume de studio. Americanii sunt foarte des în topurile britanice şi au împărțit de multe ori scena cu formatii de renume, printre care Def Leppard, Lynyrd Skynyrd, Bad Company, Mötorhead și ZZ Top.

Despre ultimul album, care poartă numele “Family Tree”, chitaristul grupului, Ben Wells, spune: „Am lovit o scânteie creativă și am atins un spirit și un foc pe care nu le-am mai întâlnit până acum”.

La rândul săi, toboșarul John Fred Young adaugă: ”Family Tree” prezintă toate influențele noastre muzicale colective și modul în care le-am luat pe acestea pentru a crea ceva care este cu adevărat unicul nostru Rock’n’Roll sound din America de Sud”.

Alături de RoadKillSoda, în deschiderea concertului Black Stone Cherry vor mai cânta și băimărenii de la Riot Monk.

Născuți și crescuți pe malurile Săsarului, sub umbra Combinatului Siderurgic Pheonix Baia Mare, RIOT MONK au început să emită noxe din aria Grunge/ Alternative încă din 2015. În 2016, când au ieșit pe piață cu primul album, publicul a apreciat stilul lor fresh, sound-ul lor aparte, după care îi putem distinge în oceanul metalului alternativ.

Scopul lor declarat e să readucă în actualitate grunge-ul anilor ’90, într-o abordare modernă. Inspirați de Pearl Jam, Staind, Soundgarden, Pantera, Metallica, Nirvana, Lynyrd Skynyrd, și Godsmack, băieții și-au făcut un nume, devenind încă din 2016 vicecampioni GBOB România.

În mai 2019 formația a lansat single-ul ”Be Pălincă”.

RIOT MONK înseamnă:

- Radu Iaszberenyi – voce și chitară

- Mihai Goth – chitară

- Lorand Czibere – bas

- Mircea Grosu – tobe

Biletele pentru concertul din data de 9 iulie 2019 se pot achiziționa exclusiv pe AmBilet.ro la următoarele prețuri:

• 49 lei – Earlybird (preţ pentru primele 100)

• 59 lei – Presale (preţ până pe 08 iulie, inclusiv)

• 70 lei – Acces (preţ în ziua evenimentului, atât online cât și la intrare).

