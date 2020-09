Reguli noi la Oscar. ”Cel mai bun film” trebuie să includă persoane de culoare sau LGBT

Academia de film americană (AMPAS) a anunţat marţi că va impune noi standarde producţiilor care vor să concureze la premiul Oscar pentru ”cel mai bun film”.

Aceste standare au fost concepute de un comitet special de experţi, iar acestea vizează atât reprezentarea pe ecran - prin prisma tipurilor de poveşti prezentate şi a actorilor implicaţi -, cât şi în spatele camerelor de filmat, prin prisma structurii echipei de producţie şi a incluziunii de care dau dovadă companiile implicate în realizarea filmelor.

Pentru a fi eligibil la categoria "cel mai bun film", orice lungmetraj trebuie să îndeplinească cel puţin 2 standarde din 4 categorii: "Onscreen Representation, Themes and Narratives" ("Reprezentare pe ecran, teme şi naraţiuni"), "Creative Leadership and Project Team" ("Conducere creativă şi echipa de proiect"), "Industry Access and Opportunity" ("Oportunităţi şi acces la industrie") şi "Audience Development" ("Dezvoltarea publicului").

În cadrul fiecărei categorii există o varietate de criterii, ce vizează includerea persoanelor din grupuri slab reprezentate, precum femei, persoane de culoare, persoane din comunitatea LGBTQ+ şi persoane cu handicap fizic sau cognitiv.

Celelalte categorii de la premiilor Oscar nu sunt vizate de aceleaşi standarde, însă concurenţii la categoria "cel mai bun film" ajung de obicei să fie nominalizaţi şi la alte categorii dedicate lungmetrajelor.

Anterior acestui anunţ, singurele standarde pentru calificarea la categoria "cel mai bun film" vizau durata peliculei (peste 40 de minute) şi aspecte tehnice legate de modul, locul şi momentul în care producţia în cauză era difuzată într-un cinematograf public.

Potrivit Agerpres, noile standarde vor intra în vigoare abia la cea de-a 96-a ediţie a premiilor Oscar, în anul 2024. Însă, într-o perioadă de tensiuni rasiale atât la Hollywood, cât şi în cadrul întregii naţiuni americane, AMPAS consideră că noile cerinţe vor furniza un fel de "hartă" care va ajuta industria cinematografică să se asigure ca măcar producţiile care vor concura la categoria regină a galelor Oscar - cel mai bun film - vor reflecta diversitatea existentă în rândul spectatorilor şi la nivelul întregii omeniri.

Noile standarde au fost create de un comitet de lucru condus de doi membri ai AMPAS, DeVon Franklin şi Jim Gianopulos, folosind un cadru legal care se inspiră din Standardele de Diversitate adoptate de British Film Institute - care stabilesc eligibilitatea la anumite categorii de la premiile BAFTA - şi în urma unor consultări cu Sindicatul producătorilor americani (PGA).

Dintre noile standarde, cele care vizează reprezentarea pe ecran vor fi probabil cele mai analizate. Într-adevăr, unele dintre producţiile recente şi nominalizate la categoria "cel mai bun film", care au avut distribuţii alcătuite majoritar din bărbaţi caucazieni - inclusiv filmul despre război "1917" şi producţia cu gangsteri "The Irishman" -, ar fi putut întâmpina mari dificultăţi în respectarea acestor standarde noi de reprezentare.

Aceste standarde impun una dintre următoarele norme: cel puţin unul dintre actorii principali sau dintre actorii secundari importanţi trebuie să provină dintr-un grup etnic sau rasial slab reprezentat; cel puţin 30% din totalul actorilor secundari şi cu roluri minore trebuie să provină din grupuri slab reprezentate; sau intriga principală, tema sau naraţiunea să fie centrată pe un grup slab reprezentat.

Filmele pot îndeplini standardul "Industry Access and Opportunities" dacă studioul sau compania de producţie oferă stagii de pregătire şi programe de training plătite pentru membri ai unor grupuri slab reprezentate în diverse domenii, iar această practică este deja destul de răspândită în cadrul industriei cinematografice.

Anunţată în luna iunie, iniţiativa "Academy Aperture 2025" marchează un nou capitol în cadrul eforturilor de creştere a diversităţii demarate de AMPAS, care au început în urma controverselor generate de două ediţii consecutive ale galei Oscar marcate de absenţa actorilor de culoare din categoriile principale de interpretare (#OscarsSoWhite).

Iniţiativa doreşte o mai bună reprezentare a minorităţilor în consiliul director al AMPAS, în rândul membrilor instituţiei şi la locul de muncă, dar şi în filmele nominalizate la Oscar.

În iunie, AMPAS a anunţat că şi-a depăşit acel obiectiv, stabilit la începutul anului 2016, ce viza dublarea numărului de femei şi de persoane din comunităţi etnice şi rasiale slab reprezentate în cadrul structurii sale componente până în anul 2020.