Reacţia unei turiste când află că există Neversea şi la munte. "Am făcut trenuleţul vesel"

La munte s-a mutat, pentru o zi şi Neversea, cel mai aşteptat festival de la malul mării. Turiştii care au ajuns ieri în Predeal au uitat pentru un timp de schiat şi săniuş şi au dansat fără oprire în fata scenei amenajate la baza pârtiei Clăbucet.

Organizatorii Neversea au reuşit imposibilul: au adus marea la munte. A fost nevoie doar de o scenă şi câţiva artişti care să îi introducă pe turişti în atmosfera celui mai aşteptat festival de la malul mării. Aceşti prieteni din Constantă au venit pentru un weekend la Predeal. S-au simţit însă ca acasă.

„De la mare am venit la munte. Întâmplător am descoperit că este şi Neversea la munte şi ne bucurăm că am putut participa în seara asta", spune un turist.

,,Suntem ultimii mohicani aici pe pârtia la Neversea, trenuleţul vesel. Ne-a ţinut muzica în priză foarte tare, aşa, cu o energie pozitivă!", declară o turistă.

Cei care au participat la eveniment nu s-au lăsat alungaţi nici de oboseală nici de temperaturile scăzute, spre bucuria organizatorilor, care au avut de-a face cu un public numeros.

Adrian Chereji, director de marketing şi comunicare Neversea: ,, Neversea vine de la mare la munte. Astăzi au fost câteva mii de oamenii care s-au dat pe pârtii şi câteva sute care fost să se distreze cu Grasu XXL şi cu Şatra Benz."

Doar patru luni ne mai despart de festivalul Neversea, iar organizatorii promit show-uri de excepţie la ediţia din acest an, care va avea loc între 4 şi 7 iulie.

Bogdan Rădulescu, director comercial Neversea: “Va fi o ediţie extraordinară. Avem J-easy în premieră în România, precum şi Afrojack, Steve Aoki. Nume mari şi acestea au fost doar primele nume care vor încânta publicul ce va veni la Neversea în vara asta. Şi multe, multe alte surprize".

Cei care nu şi-au luat încă abonament pentru cea de-a treia ediţie a festivalului, îl mai pot cumpăra la preţul special de 500 de lei plus taxe.

