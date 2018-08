Reacția actriței Asia Argento, acuzată că a abuzat un minor

Getty

Actriţa italiană Asia Argento acuzată de The New York că ar fi agresat sexual un actor, Jimmy Bennett, neagă "orice relaţie sexuală" cu tânărul, într-un comunicat difuzat marţi de presă şi confirmat de agentul ei pentru AFP.

"Neg şi regret conţinutul articolului publicat de The New York Times care circulă în media internaţionale (...). Nu am avut niciodată o relaţie sexuală cu Bennett", afirmă actriţa în vârstă de 42 de ani în acest comunciat în care vorbeşte despre "persecuţie", transmite News.ro.

"Sunt profund şocată citind informaţiile absolut false", a continuat actriţa care precizează că "nu are altă opţiune decât cea de a se opune tuturor minciunilor şi de a se proteja prin orice mijloace".

The New York Times a dezvăluit duminică că actriţa italiană, una dintre principalele figuri care îl acuză pe producătorul Harvey Weinstein de agresiune sexuală, i-ar fi plătit bani unui bărbat care afirmă că Argento l-a agresat sexual pe când avea 17 ani.

O sumă de 380.000 de dolari i-a fost vărsată lui Jimmy Bennett, actor şi muzician american, care susţine că actriţa l-a agresat sexual într-o cameră de hotel în California în 2013, potrivit cotidianului newyorkez, care citează documente trimise ziarului de o sursă neidentificată.

Actriţa italiană nu neagă faptul că i-ar fi dat bani lui Bennet, dar precizează că ar fi făcut-o cu singurul scop de a-l ajuta economic într-un moment în care avea dificultăţi financiare.

Argento şi Bennett au jucat împreună în filmul "The Heart Is Deceitful Above All Things" (2004), pe care italianca l-a şi regizat.

