R. Kelly, acuzat de abuz de minori şi trafic de persoane, a fost atacat în închisoare

Steve Greenberg a spus despre clientul lui că a fost atacat în Metropolitan Correctional Centre din Chicago, unde se află închis în aşteptarea începerii procesului.

Nu este cunoscut cât de grav a fost rănit, a scris Greenberg pe Twitter.

