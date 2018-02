Premiile BAFTA 2018: „Three Billboards outside Ebbing, Missouri”, marele câştigător al galei

"Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" şi-a consolidat statutul de favorit în cursa pentru Oscaruri. Filmul a câştigat cinci trofee BAFTA, inclusiv premiul cel mare al serii.

Pe de altă parte, ceremonia, care a avut loc la Londra, s-a remarcat prin numeroase trimiteri la campania împotriva discriminării sexuale.

Martin McDonagh, regizorul filmului: "Suntem copleşiţi. E uimitor ce se întâmplă. Filmul exprimă speranţă în multe feluri, dar exprimă şi furie. Cum am văzut anul acesta, furia poate fi singura cale prin care să-i faci pe oameni să asculte şi să se schimbe."

"Three Billboards Ouţ of Ebbing, Missouri" spune povestea unei mame care închiriază trei panouri publicitare pentru a publica mesaje care atrag atenţia asupra anchetei pentru găsirea celui care i-a ucis fiica. Pelicula a triumfat şi la categoria cel mai bun film britanic.

Martin McDonagh, regizorul filmului: "Este un film despre o femeie care refuză să mai fie o victimă, personaj interpretat de o femeie care a refuzat mereu să fie o victimă."

Frances McDormand a primit trofeul pentru cea mai bună actriţă şi a explicat de ce nu a purtat negru, culoarea solidarităţii cu mişcarea anti-discriminare "Time's Up".

Frances McDormand, actriţă: "Cum a spus şi Martin, am nişte probleme cu ascultatul ordinelor. Dar vreau să ştiţi că susţin cauza colegelor mele care au purtat negru în această seară. Vreau să vă mai spun şi că apreciez o acţiune de răzvrătire civică bine organizată."

Premiul pentru rol masculin secundar a ajuns la Sam Rockwell, un alt actor din distribuţia filmului.

Gary Oldman a câştigat trofeul pentru felul în care s-a metamorfozat în fostul premier britanic, Winston Churchill.

Gary Oldman: "E un moment cu atât mai special cu cât pot să-l împart cu familia mea. Cei trei fii ai mei. Soţia mea frumoasă."

Allison Janney a primit un trofeu Baftă pentru rolul mamei din "I, Tonya", iar Guillermo del Toro a triumfat la capitolul regie cu filmul "The Shape of Water".

Prinţul William i-a decernat regizorului în vârstă de 80 de ani, Ridley Scott, trofeul onorific Baftă Fellowship.

Premiile BAFTA sunt considerate un bun indicator pentru Oscarurile care vor fi acordate peste două săptămâni.

Jennifer Lawrence is stunning in an off-the-shoulder number for the #BAFTA Awards https://t.co/7UXoy85Dfu pic.twitter.com/2yYU9mhdzI — Variety (@Variety) 18 February 2018

Angelina Jolie at the #BAFTA Awards for her nominated film, 'First They Killed My Father' https://t.co/7UXoy85Dfu pic.twitter.com/D9dqwWt5Zx — Variety (@Variety) 18 February 2018