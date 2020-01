Paradă de modă pentru animale la Mumbai. Cum arată participanții

Răsfăţ suprem pentru mii de căţei, pisici dar şi alte vieţuitoare din India, care au fost vedete la cea mai mare paradă de modă pentru animale.

Chiar dacă acum în India este cald iar vestimentaţia pentru căţei şi pisici este una vaporoasă, evenimentul desfăşurat la Mumbai le poate da idei iubitorilor de animale de la noi. Posesorii de animale de companie se pot inspira pentru ţinutele de primăvară-vară pentru când vor ieşi la plimbare cu prietenii lor necuvântători.

Iubitorii de animale adunaţi la Mumbai şi-au costumat animalele de companie în personaje fantastice - de la piraţi, prinţese la Captain America. Multe dintre vedetele care au defilat pe podium s-au bucurat de îmbrăcăminte exclusivistă, cu tot cu accesorii.

Khushboo Ketkar, proprietar de animale: "Pentru îmbrăcăminte, a avut propriul designer de modă, care creează rochii pentru ea. Pentru acest eveniment i-am oferit o rochie din partea unui designer de modă, chiar aceasta, iar pentru fiecare eveniment, ea are rochii diferite, fiecare cu accesorii diferite."

La evenimentul din Mumbai au venit iubitori de animale din toată India, unii chiar de vârste înaintate.

Milind Parsekar, proprietar de animale: "Mama a venit special din Goa pentru a vedea câinii, şi îi place foarte mult spectacolul. Şi ea a avut foarte mulţi câini şi obişnuia să îngrijească animalele fără stăpân. Chiar şi la 90 de ani, ea nu are tensiune arterială, diabet sau altceva. Se bucură să dea de mâncare câinilor."

Înainte de a urca pe scenă şi de a defila în faţa publicului, căţeii şi pisicile trec printr-un amplu proces de înfrumuseţare. Iar cei mai buni specialişti din India au grijă de necuvântătoare, cu o atenţie care le-ar face invidioase şi pe doamnele abonate la cele mai luxoase saloane.

Priyanka Shah, îngrijitoare de câini: "Nu consider acest lucru ca fiind ceva obligatoriu, ca şi cum trebuie să te trezeşti şi să mergi la birou. E mai mult decât relaxant, mă trezesc, şi mă ocup de un lucru care îmi place cel mai mult. Din moment ce şi eu am animale de companie şi iubesc animalele, nu cred că este deloc stressant. Este vorba doar de pasiune care se desfăşoară zi de zi."

La festivalul de la Mumbai, aflat la cea de a treia ediţie, au participat aproximativ 3.000 de câini şi 250 de pisici. Potrivit organizatorilor, industria îngrijirii animalelor creşte cu aproape 16 procente de la an la an şi are acum o valoare de piaţă de peste 250 de milioane de dolari.