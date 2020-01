Ce i-a făcut o pisică unui călugăr budist care încerca să se concentreze. VIDEO

Călugărul îmbrăcat într-o robă de culoarea şofranului poate fi văzut într-o înregistrare video în timp ce încearcă să îndepărteze cu blândeţe felina care i s-a urcat în poală. Filmarea, publicată pe Facebook de una dintre persoanele prezente în templu, i-a încântat pe thailandezi şi a devenit virală.

Respectul faţă de toate fiinţele vii este un principiu de bază în budism, religia împărtăşită de 95 de procente din populaţia Thailandei.

După mai multe încercări de a îndepărta felina - care s-a urcat pe roba sa, i-a frământat umărul şi i-a acoperit cartea de rugăciuni - călugărul a renunţat şi a început să o mângâie.

