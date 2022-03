Oscar 2022. Filmele ”CODA” şi ”Don't Look Up” au șanse mari să câștige cel puțin un premiu

Netflix

Filmele "CODA" şi "Don't Look Up" şi-au crescut considerabil şansele în cursa pentru câştigarea unui premiu Oscar 2022.

Motivul: aceste pelicule au obţinut principalele trofee atribuite la cea de-a 74-a ediţie a galei organizate de Sindicatul scenariştilor americani (Writers Guild of America - WGA), informează site-ul revistei americane Variety, potrivit Agerpres.

Trofeele obţinute de aceste filme, produse de Apple TV Plus şi Netflix, au fost acordate de WGA în contextul în care sezonul premiilor de la Hollywood a intrat în ultima săptămână ce precede cea de-a 94-a ediţie a galei Oscar, care va avea loc pe 27 martie.

Cele două filiale ale WGA, de pe coasta de vest, respectiv de pe coasta de est din Statele Unite, şi-au unit forţele pentru a organiza împreună ceremonia de duminică seară în format virtual din cauza pandemiei de coronavirus. Gala WGA 2022 a fost prezentată de actriţa şi scenarista Ashley Nicole Black.

Preşedinţii celor două filiale, Meredith Stiehm - care conduce WGA West - şi Michael Winship - preşedintele WGA East -, au avut o scurtă apariţie video comună, în timpul căreia au declarat că ediţia de anul viitor a galei WGA va avea loc în format fizic.

Filmul "CODA" şi-a adăugat încă o victorie în palmares duminică seară, după ce această producţie Apple, care spune povestea singurului copil care poate să audă dintre toţi membrii unei familii cu deficienţe auditive, a câştigat premiul WGA la categoria "cel mai bun scenariu adaptat".

"CODA" câştigase şi principalul trofeu atribuit sâmbătă seară de Sindicatul producătorilor americani (PGA) şi a devenit astfel un favorit la câştigarea premiului Oscar pentru cel mai bun lungmetraj.

Scenariul scris de Sian Heder pentru filmul "CODA", regizat tot de ea, a câştigat primul trofeu ce a fost atribuit în cadrul galei WGA de duminică seară.

Celălalt premiu principal din cadrul galei WGA, atribuit la categoria "cel mai bun scenariu original", a fost prezentat ultimul în programul evenimentului şi a fost câştigat de Adam McKay şi David Sirota pentru filmul ”Don't Look Up", o comedie cu accente de satiră.

În ceea ce priveşte producţiile de televiziune, postul HBO şi platforma sa de streaming, HBO Max, au impresionat şi în acest an.

Serialul "Succession" a câştigat două trofee, impunându-se la categoriile "cel mai bun serial dramatic" şi "cel mai bun episod dintr-un serial dramatic", cel din urmă fiind obţinut pentru episodul "Retired Janitors of Idaho".

Serialul "Hacks", produs şi difuzat de HBO Max, şi-a continuat seria recentă de victorii şi a triumfat la categoriile "cel mai bun serial de comedie" şi "cel mai bun serial nou".

Odată cu victoria de la gala WGA, serialul "Succession" a făcut istorie duminică seară, completându-şi seria de succese din 2022 obţinute la galele organizate de principalele sindicate hollywoodiene.

"Succession" a câştigat recent şi premiul pentru cea mai bună distribuţie la gala Sindicatului actorilor americani (SAG), premiul pentru cel mai bun serial dramatic atribuit de Sindicatul regizorilor americani (DGA), precum şi premiul pentru cel mai bun serial dramatic acordat de Sindicatul producătorilor americani (PGA).

La categoria "cel mai bun episod dintr-un serial de comedie" s-a impus "The Great", o producţie a platformei de streaming Hulu, prin creatorul său Tony McNamara, cu episodul "Alone at Last". Tony McNamara a câştigat trofeul acestei categorii şi anul trecut, episodul-pilot al acestui serial de comedie.

Celebrul prezentator TV Conan O'Brien a fost recompensat de membrii WGA cu premiul pentru cel mai bun talk-show de comedie-varietăţi pentru emisiunea sa "Conan", ajunsă la ultimul ei sezon.

O surpriză s-a produs la categoria "cel mai bun serial cu scenete de comedie-varietăţi", unde "I Think You Should Leave with Tim Robinson", o producţie Netflix, s-a impus în faţa unor emisiuni mult mai cunoscute, precum "Saturday Night Live" şi "How to With John Wilson".

"Mare of Easttown", o miniserie TV produsă de HBO şi scrisă de Brad Ingelsby, a câştigat premiul WGA la categoria "cea mai bună producţie originală în format lung", în timp ce "Maid", serial produs de Netflix", a triumfat la categoria "cea mai bună producţie adaptată în format lung".

În ceea ce priveşte producţiile de animaţie, episodul "Planteau" din serialul "Tuca & Bertie", s-a impus în faţa episoadelor nominalizate din serialele "The Simpsons", "Family Guy" şi "Bob's Burgers".

