Noul film al lui Tarantino ajunge la Cannes. E una dintre cele mai așteptate pelicule din 2019

Facebook.com

Noul film al regizorului american Quentin Tarantino, "Once Upon a Time in Hollywood", cu Leonardo DiCaprio şi Brad Pitt în distribuţie, a fost inclus în competiţia oficială a Festivalului de la Cannes.

”Ne-am temut că filmul, care va fi lansat în cinematografe abia la sfârşitul lunii iulie, nu va fi gata, însă Quentin Tarantino, care nu a mai ieşit din cabina de montaj de patru luni, este un adevărat 'copil al Cannes-ului', fidel şi punctual! La fel ca pentru 'Inglorious Basterds', el va veni la Cannes, la 25 de ani după trofeul Palme d'Or obţinut cu 'Pulp Fiction', cu un film finalizat, proiectat pe peliculă de 35 de milimetri şi în prezenţa colectivului său de actori", a declarat delegatul general al festivalului, Thierry Fremaux, într-un comunicat.

Considerat unul dintre cele mai aşteptate evenimente cinematografice ale anului 2019, filmul "Once Upon a Time in Hollywood", cu o durată anunţată de două ore şi 45 de minute, prezintă Los Angelesul din 1969 prin intermediul poveştii de viaţă a unui star de televiziune şi a dublurii sale. Acest film - al nouălea regizat de cineastul american - va fi proiectat la Cannes la 25 de ani după prezentarea lungmetrajului "Pulp Fiction", câştigătorul trofeului Palme d'Or din 1994.

Filmul "Mektoub my love: Intermezzo", de Abdellatif Kechiche, regizorul care a câştigat Palme d'Or în 2013 cu "La vie d'Adele", a fost de asemenea inclus în competiţia oficială a Festivalului de la Cannes, alături de cele 19 lungmetraje deja anunţate pe 18 aprilie de organizatori, care, la fel ca în fiecare an, îşi rezervă dreptul de a adăuga noi filme în selecţia oficială.

"Am văzut filmul joia trecută, era încă în plin montaj! Însă va fi terminat, cu o durată anunţată de patru ore de către regizorul său. Şi va fi prezentat spre sfârşitul festivalului", a precizat Thierry Fremaux. Acest film este "o poveste-fluviu şi un un portret extraordinar al tinerilor din anii 1990, ale cărui premise au fost povestite deja în prima parte din această serie, în 'Mektoub, My Love: Canto Uno', şi ai cărui actori îi vom revedea cu plăcere", a adăugat delegatul general al Festivalului de la Cannes.

"Mektoub my love: Intermezzo" este o continuare a filmului "Mektoub, My Love: Canto Uno", prezentat în competiţia Mostrei de la Veneţia din 2017 şi considerat un imn adus iubirii şi dorinţei, în care cineastul franco-tunisian a filmat cu multă senzualitate un grup de tineri pe durata unei veri însorite.

Anunţul de joi marchează revenirea în competiţia oficială de la Cannes a regizorului Abdellatif Kechiche, după trofeul Palme d'Or obţinut în urmă cu şase ani cu pelicula "La Vie d'Adele".

Organizatorii festivalului au adăugat, de asemenea, şapte filme în selecţia oficială, dar care nu vor concura pentru Palme d'Or. Printre ele figurează "Lux Aeterna", de Gaspar Noe, cu Beatrice Dalle şi Charlotte Gainsbourg, ce va fi prezentat în secţiunea Seance de Minuit.

Au mai fost adăugate lungmetrajul animat "La famosa invasione degli orsi in Sicilia", de Lorenzo Mattotti, şi drama rusească "Odnazhdy v Trubchevske", de Larissa Sadilova, în secţiunea Un Certain Regard, dar şi patru filme în secţiunea Seances Speciales: "Chicuarotes", de Gael Garcia Bernal, "La Cordillera de los suenos", de Patricio Guzman, "Ice on Fire", de Leila Conners, şi "5B", de Dan Krauss.

Cea de-a 72-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes va avea loc în perioada 14-25 mai. Gala de deschidere a festivalului îl va avea ca maestru de ceremonii pe actorul şi regizorul Edouard Baer, iar regizorul mexican Alejandro Gonzalez Inarritu va prezida juriul competiţiei oficiale.

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer