Noua iubită a lui Johnny Depp, în vârstă de 61 de ani, este o rusoaică de doar 28 de ani. Cine este Iulia Vlasova

Tabloidul britanic Daily Mail susține că noua sa iubită este Iulia Vlasova, un estetician și model rus în vârstă de doar 28 de ani.

Ea a fost văzută ieșind cu actorul de mai multe ori în ultimii ani, după ce s-a cunoscut în 2021.

Surse apropiate lui Depp au confirmat că relația este "ocazională" și că cei doi s-au văzut "ici și colo" în ultimii doi ani. Cel mai recent, cei doi au fost văzuți împreună joia trecută, când au fost surprinși sărutându-se în timp ce călătoreau.

Vlasova este stabilită în Praga, unde deține un studio de machiaj și coafură, și tot acolo l-a întâlnit pentru prima dată pe actor la cea de-a 55-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Karlovy Vary, în august 2021, potrivit unor surse.

Ulterior, ea a fost văzută alături de Depp la concertul prietenului său și regretatului muzician Jeff Beck din Praga, în iulie 2022, la doar câteva luni după ce Johnny a câștigat procesul de defăimare și a plecat în turneu în Europa.

Deși Vlasova nu a confirmat natura relației lor, ea a făcut unele aluzii pe Instagram, iar unele dintre mesaje au fost apoi șterse.

La începutul acestui an, modelul a distribuit o fotografie în care cei doi își odihnesc mâinile unul pe piciorul celuilalt, ca răspuns la un Instagram Q&A cu urmăritorii ei care au întrebat-o despre ”actorul ei preferat”.

”JD. Este un om incredibil de talentat și inspirat”, a răspuns ea.

Mesajele de pe rețelele de socializare sugerează că frumoasa blondă își petrece, de asemenea, mult timp în Marea Britanie - unde Depp s-a stabilit în mare parte după bătălia juridică și după divorț.

