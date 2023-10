Filmul prin care Johnny Depp a revenit pe ecrane după procesul cu Amber Heard, proiectat în premieră națională la Timișoara

Cinema Timiș, cel mai mare dintre cinematografele de tradiție ale Timișoarei, redeschis zilele acestea după o transformare spectaculoasă, găzduiește o ediție specială a festivalului Les Films de Cannes. Între 19 și 22 octombrie are loc Gender Equality in cinema: ediție specială Les Films de Cannes à Timișoara.

Actrița și regizoarea Maiwenn -în rolul principal alături de Johnny Depp, va fi prezentă în sală pentru a prezenta filmul.

Tot în premieră, la Cinema Timiș va fi proiectat și câștigătorul Palme d’Or 2023, Anatomia unei prăbușiri/L’Anatomie d’une Chute.

Les Films de Cannes à Timișoara va fi primul festival găzduit în sala de tradiție a Cinematografului Timiș, cu o capacitate de peste 500 de locuri, după transformarea spectaculoasă prin care a trecut.

Filmele premiate la Cannes se văd la Timișoara într-o ediție specială dedicată femeilor în cinema, ce poartă numele Gender Equality in cinema. Ediția este parte în programul cultural național “Timișoara -Capitală Europeană a Culturii în anul 2023” și este finanțat prin European Echoes, derulat de Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara.

Pe lângă cinematograful Timiș, filmele premiate vor putea fi văzute de publicul timișorean și la Cinema Victoria.

Jeanne Du Barry, în premieră națională la Timișoara

Filmul care a deschis Cannes 2023, prin care Johnny Depp a revenit în lumina reflectoarelor, se vede în premieră națională la Cinema Timiș

“Jeanne Du Barry”, pelicula care marchează marea revenire aactorului Johnny Depp pe ecrane după procesul răsunător cu Amber Heard, va deschide Les Films de Cannes à Timișoara. Pe 19 octombrie, filmul va fi proiectat începând cu orele 19, la Cinema Timiș. Maïwenn, care joacă rolul principal alături de Depp și totodată regizoarea peliculei, va fi prezentă în sala de la Timișoara.

Câștigătorul Palme d’or 2023 «Anatomie d’une chute», vizionat în premieră națională la Timișoara

Filmul care a câștigat anul acesta marele trofeu de la Cannes va fi la Cinema Timiș, în premieră națională, pe 20 octombrie, de la ora 20.30.

În regia lui Justine TRIET, filmul îi urmărește pe Sandra, Samuel și pe fiul lor cu deficiențe de vedere, Daniel, care locuiesc de un an într-o zonă montană izolată. Când Samuel este găsit mort în fața casei, începe o anchetă pentru a investiga moartea lui petrecută în circumstanțe suspecte. Sandra este imediat pusă sub acuzare, în ciuda întrebării rămase fără răspuns: a fost sinucidere sau crimă? Un an mai târziu, Daniel asistă la procesul mamei sale, care se dovedește o adevărată disecție a relației de cuplu a părinților săi.

Un line-up de zile mari și la Victoria, alt cinematograf de tradiție al Timișoarei

Tot în premieră în România, în cadrul Les Films de Cannes à Timișoara va fi proiectat câștigătorul Ursului de Aur de la Berlin 2023- Pe Adamant/Sur l’Adamant, regizat de documentaristul francez Nicolas Philibert. Filmul va putea fi văzut pe 19 octombrie la Cinema Victoria, începând cu orele 19.

Room 999/ Chambre 999 – pe 22 octombrie la Cinema Victoria

Room 999/Chambre 999 este un remake după filmul cult al lui Wim Wenders, Room 666/Chambre 666 (1982), care interoga, unul câte unul, în aceeași cameră de hotel, 16 mari regizori ai vremii despre viitorul cinematografiei sub amenințarea televiziunii.

40 de ani mai târziu, regizoarea Lubna Playoust reia întrebarea lui Wenders în contextul platformelor de streaming, către 30 dintre cei mai interesanți regizori ai zilelor noastre, printre care Wim Wenders, Claire Denis, David Cronenberg, Asghar Farhadi, Alice Rohrwacher, Olivier Assayas și alții.

Regizoarea va fi prezentă pentru o sesiune de Q&A la finalul proiecțiilor filmului.

Programul complet al ediției speciale Les Films de Cannes à Timișoara, informații despre bilete,filme și invitați, sunt disponibile pe Filme de Festival.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , Dată publicare: 09-10-2023 12:27