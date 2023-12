FOTO. Înmormântare cu halbe de bere și muzică în pub. Johnny Depp și Nick Cave l-au condus pe ultimul drum pe Shane MacGowan

Văduva lui Shane MacGowan a dansat până noaptea târziu la priveghiul soțului ei, celebrul solist vocal al formației The Pogues, organizat într-un modest pub cu acoperiș de paie.

Zeci de agenți de securitate îmbrăcați în negru au stat de pază în fața localului modest, în timp ce Johnny Depp și Nick Cave s-au alăturat Victoriei Mary Clarke și altor persoane îndoliate.

Aproximativ 300 de invitați s-au înghesuit în acel local, care a fost plin cu halbe de bere Guinness și cocktailuri în memoria cântărețului de la The Pogues.

La funeraliile legendarului rocker, Victoria, în vârstă de 58 de ani, a dansat în jurul sicriului soțului ei, alături de alți membri ai familiei, iar celebrarea pe muzica lui MacGowan a continuat până târziu în noapte.

O sursă a declarat pentru MailOnline: "Victoria a vrut ca despărțirea de Shane să fie ca un bun și vechi "hooley" irlandez. Ea știa că vor fi și lacrimi mai târziu, dar atunci a vrut doar o sărbătoare. Este vorba de râsete, îmbrățișări și de a ridica un pahar sau zece pentru Shane. Mâine dimineață vor fi multe capete îndurerate”.

Depp a promis că va păstra legătura cu Victoria, în ciuda dispariției prietenului său.

O formație celtică a asigurat muzica tradițională irlandeză în acea seară, în timp ce zona s-a transformat într-un fel de Hollywood, cu zeci de bărbați în negru, cu cercei în urechi, care au barat calea celor care nu erau invitați.

Printre invitații de marcă s-au numărat Liam O'Manlai de la Hothouse Flowers, John Sheehan de la The Dubliners, cântărețul laureat cu Oscar Glen Hansard și cântăreața Imelda May.

În meniu s-au aflat ”monkfish”, fripturi irlandeze și curry roșu și fierbinte.

La începutul zilei, zeci de mii de persoane în doliu s-au adunat pe străzile dintre Nenagh, Tipperary și Dublin pentru a-și lua un ultim rămas bun de la legendarul punk rocker.

Getty

Fanii au încercat să atingă sicriul - drapat în tricolorul irlandez - în timp ce acesta era tras de o trăsură cu cai.

Getty

Alții au aruncat flori sau au ridicat o halbă de Guinness în cinstea liderului Pogue's.

Văduva lui MacGowan, Victory Mary Clark, în lacrimi, s-a aplecat asupra sicriului partenerului ei în fața bisericii Saint Mary's of the Rosary din Nenagh, Co. Tipperary.

Acesta a fost apoi ridicat de șase bărbați - printre care și Johnny Depp - și dus în biserică pentru slujbă, unde au răsunat o varietate de cântece, inclusiv Haunted de la The Pogues.

Getty

Depp - care era prieten de mult timp cu MacGowan (a fost inclusiv la nunta acestuia în 2018) - a fost însoțit de solistul Hothouse Flowers, Liam O'Maonlai și au citit rugăciunile în timpul slujbei de după-amiază.

Cântărețul australian Nick Cave a cântat ”A Rainy Night in Soho”, ca parte a ceremoniei de adio.

Imelda May - care l-a vizitat de multe ori pe MacGowan în ultimele sale zile de viață - împreună cu Liam O Maonlai și Declan O'Rourke au interpretat apoi ”You're The One”.

În deschiderea slujbei, părintele Pat Gilbert a reflectat asupra grijii pe care Victoria i-a acordat-o soțului ei până la moartea acestuia.

Getty

Solistul vocal de la The Pogues a murit la vârsta de 65 de ani în urma unei lupte cu pneumonia. Fusese externat din spital cu doar o săptămână înainte, după ce a urmat un tratament pentru encefalită virală, o afecțiune care provoacă umflături pe creier.

Părintele Gilbert a declarat: "Născut de ziua lui Isus și trecut în aceleași zile cu Oscar Wilde și Patrick Kavanagh, slujba de celebrare a înmormântării sale are loc astăzi, în această mare sărbătoare a zilei de naștere a Mariei și a lui Sinead (O'Connor). Ceva pare corect în toate acestea”.

În timpul elogiului său, văduva lui MacGowan a spus că partenerul ei, cu care a fost împreună din când în când de la vârsta de 16 ani, 'le-a spus tuturor cât de mult îi iubea' în ultimele sale zile.

Jurnalista irlandeză a spus că moartea lui MacGowan 'ne-a luat pe toți prin surprindere' - deoarece toată lumea 'credea că se va întoarce acasă'.

Biserica a fost plină cu tot felul de lucruri prețioase ale lui MacGowan. Printre acestea s-au numărat o copie a lui Buddha, un disc Led Zeppelin, o copie pe DVD a filmului ”The Godfather”, precum și un steag Tipperary.

Getty

O carte "Crock Of God", un roman de James Joyce și un băț de hurling s-au aflat, de asemenea, printre bunurile prețioase ale lui MacGowan.

Sora mai mică a lui MacGowan, Siobhan MacGowan, a vorbit, de asemenea, de pe altar.

Ea a spus: "Așadar, Shane, ai făcut ceea ce ai spus că vei face în acele zile demult apuse din Tipperary. Și ai făcut-o cu atâta inimă și foc. Un foc care nu este diminuat de moarte, pentru că tu ai aprins acel foc și el arde acum în Irlanda și în întreaga lume. Și astfel, Shane, cu cuvintele tatei și ale mele, ale surioarei tale și ale tatălui tău, suntem atât de mândri de tine, atât de mândri de tine, dragul nostru.”

Vocea ei s-a frânt când l-a citat pe fratele ei: 'În timp ce un apus de soare venea să se întâlnească cu seara pe deal, ți-am spus că te voi iubi mereu, întotdeauna te-am iubit și te voi iubi mereu'.

Sursa: Daily Mail Etichete: , , , , , , Dată publicare: 10-12-2023 08:44