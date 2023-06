Noi nume anunțate la festivalul Urban Blues din București: The River of Blues, Marcian Petrescu Blues Sextet şi Steel Blues

Ediţia de toamnă a Urban Blues Fest, primul festival dedicat bluesului din Bucuresti, se va desfăşura în clubul The Pub din București, în zilele de 20, 21 şi 22 octombrie 2023.

După Consummate Rogues (UK), Phunk Smugglers (Serbia/Ro) şi Cri Gri Light Blues (Ro), alte trei nume au fost anunțate la Urban Blues Fest: The River of Blues (BG), Marcian Petrescu Blues Sextet (RO) şi Steel Blues (RO).

Trupa The River of Blues, originară din Plovdiv, este riposta Bulgariei la genul de trupe americane de blues care provin din locuri istorice precum Chicago, Mississippi sau New Orleans.

Ei cântă un blues autentic, intensificat de nesfârşite incursiuni vocale și admirabile solouri la chitara electrică.

The River of Blues este deja o trupă cunoscută în Europa de Est, care a făcut senzaţie la festivalul de la Brezoi în 2022 şi a susţinut în ianuarie a.c. primul miniturneu în România (Bucureşti, Craiova şi Sibiu).

Marcian Petrescu este membru fondator al grupului Trenul de Noapte, cotat drept cel mai bun cântăreţ la muzicuţă al scenei de blues din România. Profesor de muzicuţă, tehnician reparator, customizer de muzicuţe şi om de radio.

Pentru UBF #4 Marcian propune un nou concept de trupă, un Blues Sextet, alături de care a pregătit un recital de excepţie, având în program reluări după hituri celebre în manieră proprie şi compoziții noi, ce fac parte din noul album de studio, ”Mai mult decât blues”. Alături de Marcian, se vor afla pe scenă: Mihai Tacoi (chitară), Mike Dragomir (bas), Sabin Dobranici (baterie), Sian Brie (chitară) și Vlad Briciu (claviaturi).

Artistul hunedorean Mircea Eugen Goian a fondat grupul folk-rock Canon, împreună cu poetul Ioan Evu, cu care au activat timp de 28 de ani. Este inițiatorul și organizatorul mai multor festivaluri de renume, iar în 2012 a fondat grupul Steel Blues, cântand din zestrea muzicală specifică, majoritatea capodopere ale genului.

Componență Steel Blues: Mircea Goian – bas, Delia Baltariu - vocal, Zoltan Turi - chitară, Gabriel Hărăguș - tobe, Luca Stan - chitară.

Evenimente conexe care vor avea loc la Urban Blues Fest 4

La Urban Blues Fest se vor organiza și evenimente conexe. Primul este lansarea antologiei ”Istoria Sunetelor”, al cincilea volum al redacţiei revistei Arta Sunetelor şi invitaţii lor.

Istoria Sunetelor

Acest volum este coordonat de Radu Lupaşcu şi Gabriel Petric, iar printre autori îi regăsim pe: Alina Ciolcă, Ioan Big, Alexandru Mamina, Virgil Mihaiu, Talaba Nimrod, Claudiu Oancea, Emil Răducanu, Bogdan Lucian Stoicescu, Cornel Stranschi şi George Volceanov.

Al doilea eveniment este o expoziţie fotografică retrospectivă cu fotografi/colaboratori ai revistei Arta sunetelor cu tema: 15 ani de ARTA SUNETELOR – fotografie de concert.

Abonamentele pot fi achiziționate online din rețeaua ambilet.ro.

Un abonament de 3 zile earlybird costă 180 lei, în timp ce un abonament de 3 zile presale costă 240 lei.

Biletele de o zi vor fi puse în vânzare pe 20 septembrie 2023.

