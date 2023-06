Johnny Depp a cântat într-o ie făcută cadou de Viorica de la Clejani. Împlinește 60 de ani

În timpul concertului, Depp a purtat o bluză tradițională românească, un cadou primit chiar înainte de reprezentație.

Fanii muzicii rock și-au dat întâlnire la Romexpo, pentru a-i asculta veteranii pe Alice Cooper și Joe Perry, cel din urmă - unul dintre fondatorii trupei Aerosmith. Cei mai mulți recunosc, însă, că au venit pentru actorul Johnny Depp, mai nou intrat în branșă. Câțiva s-au îmbrăcat ca personajul interpretat de acesta în filmul Pirații din Caraibe.

Pirat: „Le urez mult succes vampirilor să trăiască o veșnicie, să fie nemuritori! Și să avem parte de cât mai mult evenimente din astea și de voie bună. Și să trăiască rock-ul! Long live rock!”

Spectator: „Păi dacă vine Johnny, de ce să nu profit de ocazie, sincer Hollywood Vampires e prima dată când ascult, e un nou obicei de-al nostru să venim la mai multe concerte rock și dacă tot avem vedete așa de amploare”

Copil: „Îmi place foarte mult muzica rock!!”

Valentina Neagu, corespondent PROTV: „Conform organizatorilor, sunt mii de persoane care au venit să-i vadă pe Johnny Depp, Alice Cooper și Joe Perry. Sunt persoane care au venit inclusiv din America, special pentru acest concert”

Turiști americani: „Ne simțim minunat! Am venit din America pentru acest concert! Am venit pentru tot, pentru experiență! Suntem în România!”

Formată în 2012, trupa Hollywood Vampires a mai venit la noi în ţară, în 2016. Iar concertul de joi seară a deschis turneul de anul acesta. Johnny Depp a purtat o ie, primită cadou.

Viorica de la Clejani: „Eu am ales-o și e cu ea pe scenă acolo, uite! Aam făcut poze și sunt cea mai fericită! l-am luat în brațe, l-am pupat!!!”

Ioniță de la Clejani: „Fiecare dintre vampiri are câte o cămașă românească de la noi, câte un obiect românesc pe care le-am făcut cadou și le poartă pe scenă. Cea mai mare bucurie pentru noi! Am vorbit cu el, am stat cu el, are o problemă cu piciorul, suntem alături de el, e prietenul nostru”.

Artiştii români şi Johnny Depp sunt cunoştinţe vechi. Ioniță din Clejani a cântat alături de Taraful Haiducilor într-un film din 2000 al actorului american - „The Man Who Cried".

Vineri, Depp împlinește 60 de ani, așa că nu au lipsit urările, în avans.

Tânără: „La mulți ani și tot suportul din lume! Am făcut un pic de documentare înainte de concert, am aflat că mâine e ziua lui, și am zis că n-am altă metodă mai bună să-mi arăt suportul”

Ucraineancă: „Îi doresc să fie tânăr pentru totdeauna!”.

