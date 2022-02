Neversea 2022. Pachete speciale de acces pentru cupluri, de Dragobete. Ce reduceri sunt

Februarie este luna iubirii și în prag de Dragobete, organizatorii Neversea celebrează dragostea și continuă campania Summer Love, cu pachete speciale pentru prieteni și îndrăgostiți din toată lumea.

Fanii își pot asigura astfel intrarea pe The Island of Dreams, pentru 4 zile și 4 nopți, la prețuri speciale pentru două persoane. Alan Walker, Black Eyed Peas, Dimitri Vegas & Like Mike, Don Diablo, Tchami, Timmy Trumpet, Tujamo, Steve Aoki, Ummet Ozcan, W&W și ZHU vor fi prezenți să le ofere cele mai tari show-uri de pe plajă din această vară.

Fanii Neversea vor afla în curând nume noi de artiști și DJ-i de top ai lumii care vor completa experiența muzicală de la malul mării, între 7 și 10 iulie. Până atunci însă, în perioada 18 – 28 februarie, aceștia pot cumpăra împreună câte două abonamente, la prețul de 228 de euro plus taxe. Economia făcută astfel în doi se ridică la 154 de euro.

În această vară, pentru 4 zile și 4 nopți, pe plaja Neversea, timpul se va opri în loc și nu-și va pune amprenta asupra vieții.

Zeci de mii de călători din întreaga lume vor reveni într-unul din locurile lor preferate și vor trăi, din nou, bucuria de a fi împreună la cel mai mare festival de pe o plajă din Europa.

Peste 150 de artiști vor anima oaza distracției cu diverse genuri muzicale, de la pop, dance, electronic la techno și tech-house, deep house, trance, chill, hip-hop, trap, rap, dubstep, drum & bass, liquid, ambiental sau tribale.

Cea de-a patra ediție Neversea are loc între 7 și 10 iulie 2022. Mai multe detalii sunt disponibile pe neversea.com.