Netflix și Sony suspendă producția a două filme cu Will Smith, după incidentul de la Oscar 2022

Getty

Netflix și Sony au suspendat producția unor filme cu Will Smith, după ce actorul american l-a pălmuit pe comediantul Chris Rock la gala premiilor Oscar 2022, potrivit Hollywood Reporter.

Netflix era în proces căutare al unui nou regizor pentru filmul „Fast and Loose”, după ce David Leitch s-a retras din proiect înainte de decernarea oremiilor Oscar. Smith trebuia să joace rolul unui șef al mafiei, cu o problemă de memorie. Dar imediat după incidentul de la Oscar, Netflix a trecut proiectul în plan secund. Compania a refuzat să comenteze pe acest subiect.

Sony pune, de asemenea, pauză producției celui de-al patrulea film din seria „Bad Boys”, pe care o pregătea înaintea galei de săptămâna trecută. Smith primise deja 40 de pagini din scenariul peliculei.

Drama „Emancipation”, realizată de Apple, a fost deja finalizată iar filmul urma să fie lansat în 2022, dar încă nu a fost anunțată o dată. Nici Apple nu a dorit să ofere comentarii.

The Hollywood reporter scrie că mai multe proiecte cu Will Smith care se află în prezent în perioada de preproducție ar urma să aibă un curs similar.

Will Smith a demisionat din Academia Oscarurilor

Will Smith a decis să demisioneze din Academia Oscarurilor după ce l-a pălmuit pe actorul de comedie Chris Rock în timpul ceremoniei de premiere de anul acesta, a declarat acesta într-un comunicat.

"Acţiunile mele la cea de-a 94-a ediţie a Premiilor Academiei au fost şocante, dureroase şi de nescuzat", a scris Will Smith în textul citat de diferite media specializate de la Hollywood.

"Lista celor pe care i-am rănit este lungă şi îi include pe Chris, familia lui, mulţi dintre prietenii mei dragi şi apropiaţi, toţi cei care au fost în public sau (au privit) de acasă", a scris actorul în vârstă de 53 de ani.

"Demisionez din calitatea de membru al Academiei de Arte şi Ştiinţe Cinematografice şi voi accepta orice consecinţe pe care consiliul de administraţie le va considera potrivite", a spus el.

"Am trădat încrederea Academiei. Am privat alţi candidaţi şi câştigători de şansa de a sărbători munca lor extraordinară. Am inima zdrobită", şi-a exprimat regretul Will Smith.

Conform The Hollywood Reporter, demisia lui Smith înseamnă că nu mai poate vota pentru Oscaruri, dar el poate fi nominalizat la viitoarele premii ale Academiei, poate participa la ceremonii viitoare și poate păstra statuia câștigată.