Motivul pentru care Maradona îndeamnă oamenii să nu vizioneze filmul despre viața sa

Filmul despre viaţa lui Maradona, prezentat cu succes la Cannes, stârneşte totuşi discuţii.

Prezenţa fostului jucător era unul dintre evenimentele cele mai aşteptate pe Croazetă, însă din cauza unei accidentări la umăr, controversatul star argentinian a lipsit de pe covorul roşu.

Şi-a arătat totuşi, printr-un comunicat, nemulţumirea faţă de modul în care este descris pe afişul peliculei care îi poartă numele: "Rebel. Erou. Escroc. Zeu". Fostul fotbalist spune că nu a fost niciodată un escroc şi le cere oamenilor să nu vizioneze acest documentar.

„Diego s-a născut într-un loc dificil, în cea mai săracă zonă a capitalei. Pentru mine, fotbalul a fost cea mai frumoasă "jucărie". Asta a fost salvarea mea”. Aşa începe pelicula intitulată scurt şi la obiect "Diego Maradona". Timp de aproape 2 ore ne este prezentată povestea fostului fotbalist argentinian, de la momentale sale de glorie până la perioada în care fostul internaţional s-a luptat cu dependenţa de droguri.

Dacă la Cannes fanii au răsplătit cu aplauze proiecţia filmului, Maradona nu a apucat încă să îl vizioneze, potrivit apropiaţilor săi.

„Cred că o să fie singur atunci când o să îl vizioneze pentru că, aşa cum a fost şi în fotbal, fiind o persoană intuitivă, ştie că acest film îl va emoţiona”, a spus Fernando Signorini, prietenul lui Maradona.

Regizorul filmului spune că a încercat de mai multe ori să îi arate producţia cinematografică la care lucra.

„Luasem bilete să mergem după el în Argentina, dar cu o zi înainte am primit un mesaj prin care eram anunţat că Maradona e în Mexic, unde începuse să antreneze. Am tot încercat să ne pliem după programul lui, dar pentru că nu am reuşit, într-un final am zis că trebuie să terminăm filmul şi poate că va veni să îl vadă la lansare, pentru că va fi un eveniment major. Dar din păcate, va suferi o operaţie la umăr şi nu va putea călători”, a spus Asif Kapadia, regizorul filmului.

Dacă la Cannes filmul a rulat în afara competiţiei, pelicula va avea premieră pentru publicul larg pe 14 iunie.

