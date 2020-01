Momentul în care Prințul Harry i-a cerut șefului Disney un loc de muncă pentru Meghan

Prințul Harry a fost filmat în timp ce încerca să în convingă pe directorul Walt Disney să îi ofere un loc de muncă soției sale, Meghan Markle.

Totul s-a petrecut anul trecut, în luna iulie, la premiera din Londra a animației Regele Leu, iar momentul a fost filmat de un fan, relatează Daily Mail.

”Știi că ea este voiceover”, îi spune Prințul Harry mogulului de la Hollywood, în timp ce ducesa discuta alături cu Beyonce și Jay Z.

„Nu știam”, îi răspunde Bob Iger. ”Pari surprins, chiar este interesată”, a replicat Harry, după care șeful Disney a răspuns: „Ne-ar plăcea să încercăm. Este o idee excelentă.”

Sâmbătă, The Times a devăluit că Meghan Markle a semnat un contract cu Disney, însă banii primiţi vor fi donaţi unei fundații care luptă pentru protejarea animalelor de braconaj. Disney va plăti activitatea soţiei prinţului Harry în calitate de voice over, însă banii nu vor intra în contul personal al ducilor de Sussex. În schimb, compania a fost de acord să facă o donaţie către Elephants Without Borders.

În urmă cu câteva zile, Ducii de Sussex au anunțat că se vor retrage din poziția de membri seniori ai casei regale britanice și că vor să devină independenți financiar.

O reuniune de urgență a familiei regale britanice va fi organizată de Elisabeta a II-a după Megxit, criza declanşată de anunţul şoc făcut de prințul Harry şi de soţia sa, Meghan, cu privire la renunţarea la rolurile oficiale pe care le îndeplineau.