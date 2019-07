Momentul în care Meghan Markle și Beyonce se întâlnesc, la film. Ce sfat i-a dat cântăreața

Cu acest prilej, cei doi le-au oferit un sfat ducilor de Sussex cu privire la viața în calitate de părinți.

Meghan a fost surpinsă în timp ce o îmbrățișează pe Beyonce, iar cele două cupluri au discutat despre viața ca părinți, scrie Daily Mail.

Cântăreața americană i-a spus ducesei și că fiul ei Archie este „foarte frumos” și, alături de soțul ei, i-a sfătuit pe ducii de Sussex să „își facă mereu timp pentru ei”.

I’m incredibly touched by how genuinely emotional Beyoncé looked while meeting Meghan. It felt like she was very compassionate & protective of Meghan, she was extremely happy to meet her and she told her “we love you guys” like 2 times. It was beyond what I’ve ever dreamt of. ???? pic.twitter.com/OJaz7rhSz6