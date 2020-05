Mesajele vedetelor pentru elevii absolvenți din SUA, din acest an: „Voi sunteți Aleșii!”

Din cauza pandemiei, mult-așteptatele ceremonii de absolvire sunt anul acesta compromise.

În Statele Unite, elevii își vor primi diplomele prin poștă și trebuie să se mulțumească cu festivități organizate online.

Au însă parte de un lucru unic. Multe vedete internaționale s-au gândit la ei și le-au transmis mesaje de îmbărbătare.

DJ Khaled: „Se va vorbi la nesfârșit despre această "ceremonie" de absolvire. Voi sunteți Aleșii! Ați auzit bine! Voi sunteți Aleșii! Voi sunteți viitorul! Voi sunteți viitorii președinți, doctori, avocați, muzicieni, atleți, iar lista poate continua”.

Matthew McConaughey: „Nu vă stresați dacă nu știți încă ce anume vreți să faceți în viață. Eu am 50 de ani, încă mai am zile de trăit, dar tot nu știu exact ce vreau să fac cu viața mea. Dar lucrez la asta și încerc să mă bucur la maximum de viață. Aveți grijă de voi, aveți grijă de cei dragi. Profitați din plin de momentele astea, astfel încât, dacă mai târziu veți privi în urmă, să spuneți: "am făcut o treabă excepțională"!”.

Citește și Lovitura primită de Elon Musk din partea statului, pentru că a vrut să mute fabrica Tesla

Oprah: „Fiecare dintre noi trebuie să se mobilizeze să treacă peste această perioadă, să facă un pas spre ceva anume, chiar dacă nu știm exact spre ce. Dar fiecare dintre noi trebuie să se liniștească și să se regăsească, să afle răspunsul la întrebarea ce anume ar trebui să definească succesul și ce e cu adevărat important în viață. Voi, cei care sunteți adevărații absolvenți ai acestei perioade, voi trebuie să ne conduceți spre aceste răspunsuri!”

Hugh Jackman: „Felicitări absolvenților anului 2020! Am un singur sfat pentru voi: ascultați-o pe Oprah! Aveți încredere în mine când vă spun asta! Și încă ceva: folosiți cremă cu factor de protecție solară!”

Sterling K. Brown: „Toată munca pe care ați depus-o își arată răsplata. Pentru unii dintre voi începe o nouă etapă de studii, în timp ce alții vor păși în lumea reală. Vreau să vă spun un lucru: indiferent de modul pe care îl alegeți să vă începeți viața, asta nu va dicta ce anume veți deveni mai târziu”.

Cardi B: „La facultate ai parte de tot felul de cursuri, dar e foarte important să te gândești că trebuie să alegi acele cursuri care știi că îți vor aduce un beneficiu în viitor. Focusează-te pe acea carieră care în viitor îți va aduce satisfacția fianciară pe care ți-o dorești!”

LeBron James: „Ar fi trebuit să aveți o ceremonie de absolvire ca la carte, știu asta! Trebuia să aveți un an terminal de neuitat! Sunt conștient și de asta! Dar ați făcut acest sacrificiu pentru a-i ține sănătoși pe toți membrii comunității. Vă mulțumesc în numele tuturor!”