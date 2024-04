Megan Fox a oferit câteva sfaturi femeilor singure: „Nu vă irosiți energia cu bărbați”

Într-un interviu pentru E! News la Revolve Festival, actrița în vârstă de 37 de ani le-a transmis femeilor să nu-și „irosească” energia cu bărbații, potrivit Geo News.

„Nu știu dacă sunt cea mai potrivită persoană pentru a da sfaturi, sfatul meu este să învățați o meserie sau să vă dezvoltați un hobby și să nu vă irosiți energia cu băieții. Ei știu doar să te sece de energie. Mergi mai departe. Investește în tine", Megan Fox

Ulterior, Megan a redistribuit clipul din interviu pe Instagram-ul ei și a scris „Sfaturi de viață de la un expert în relații”.

Clipul a primit și o aprobare din partea lui MGK, care a comentat: „președinte”.

Anterior, Megan a confirmat despărțirea de muzician în timpul unui episod al podcastului „Call Her Daddy”, spunând: „Ceea ce am învățat este că relația asta nu este dedicată publicului. Cred că, deocamdată, nu am un comentariu cu privire la statutul relației în sine.”

Numindu-l pe MGK „sufletul ei geamăn”, actrița a mai spus că el va face mereu parte din viața ei.

„Întotdeauna va exista o legătură cu el, indiferent ce se întâmplă. Nu pot spune cu siguranță care va fi relația dintre noi, dar voi fi mereu legată de el într-un fel sau altul. Dincolo de asta, nu sunt dispusă să explic”, a continuat ea.



