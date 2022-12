Marian Olteanu, "David" din serialul "Clanul", a dezvăluit care a fost cea mai mare reușită a sa din acest an. Ce își dorește

Cea mai mare surpriză pentru Marian Olteanu a fost vestea că a primit rolul principal în serialul „Clanul”, după un an plin, greu, încărcat cu probleme personale și fără speranță.

Marian Olteanu: „Nu speram la nimic în mod special. Cea mai mare surpriză a fost că am luat casting-ul pentru filmul „Clanul”. Nu mă așteptam deloc, să fiu sincer, iar când am primit mesajul că producatorii m-au ales pentru acest rol, eu nu știam nici măcar că e vorba de rolul principal. Deci pot spune că cea mai mare surpriză a fost să aflu că am luat rolul principal”.

Cel mai marcant proiect din acest an pentru Marian Olteanu, care va continua și anul următor, este cu siguranță „Clanul”. Rolul său l-a făcut pe actor să revină la o idee pe care și-a creionat-o în minte încă din facultate, și anume aceea de a fi muncitor.

Actorul mai povestește că a fost o provocare pentru el să filmeze non-stop timp de opt luni pentru „Clanul”.

Cu siguranță, anul acesta a fost un an prosper pentru Marian Olteanu, un an care i-a adus bucurie în suflet, dar și în familie.

Marian Olteanu: „Să fac față programului ăstuia atât de încărcat atât la Teatru Mic cât și la „Clanul”. Overall se simte la mine în familie o bucurie generală, cu asta aș raspunde la întrebare. Cea mai mare reușită a mea de anul ăsta e că în familia mea se simte o bucurie generală”.

