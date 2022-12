Mariah Carey, duet fabulos alături de fiica ei. Piesa emoționantă pe care au ales să o cânte împreună VIDEO

Mariah Carey a susținut un duet alături de fiica ei, Monroe, în vârstă de 11 ani. Cele două au cântat o piesă emoționantă de Crăciun, „Away in a manger”.

Ambele au purtat rochii ample, albe, strălucitoare și au fost poziționate lângă un brad.

Mariah Carey a spus că acesta a fost primul duet alături de fiica ei.

„Ea este fetița mea. Acum 11 ani am primit cel mai frumos cadou. Știi asta, eu nu am zile de naștere, dar ziua în care am dat naștere a fost cel mai grozav cadou. Este primul nostru duet”, a spus artista.

Mariah Carey are două fete gemene, pe Monroe și Moroccan, împreună cu fostul ei soț, Nick Cannon, de care s-a despărțit în 2014.

Sursa: Daily Mail Etichete: , , Dată publicare: 11-12-2022 15:18