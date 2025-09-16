Marc Anthony împlineşte 57 de ani. Detalii neștiute despre viața artistului. GALERIE FOTO

Marc Anthony (Marco Antonio Muńiz) s-a născut la 16 septembrie 1969, în New York, într-o familie modestă de portoricani romano-catolici, iar numele i-a fost dat după cel al cântăreţului mexican Marco Antonio Muńiz.

La vârsta de 12 ani a fost descoperit, împreună cu sora sa, de David Harris, un producător de versiuni demonstrative şi comerciale. Anthony a fost angajat pentru a cânta pe fundalul unei producţii, iar calităţile sale de compozitor au devenit evidente printr-o compoziţie timpurie, "Boy, I've Been Told", un hit de Top 40. Ulterior, Marc a cântat pe albumul de debut al lui Safire.

Cum și-a început cariera

Şi-a început cariera ca vocalist pentru Freestyle music and Underground New York House music acts. Şi-a schimbat numele pentru a nu crea confuzie între el şi artistul mexican şi a lucrat ca backing vocalist pentru Menudo şi Latin Rascals.

În 1988, a lansat primul album, "Rebel". A continuat timp de patru ani colaborarea cu Freestyle Music, lansând diverse single-uri şi cântând ca backup.

Colaborând cu producătorul Little Louie Vega, Anthony a înregistrat albumul de debut "When the Night Is Over", în 1991.

Și-a schimbat stilul de la freestyle music la salsa

În 1992, şi-a schimbat stilul de la freestyle music la salsa şi alte genuri spaniole. Un an mai târziu, în 1993, a lansat albumul de muzică salsa "Otra Nota" şi a susţinut mai multe turnee prin America, devenind un star al muzicii spaniole.

În 1995, a lansat albumul "Todo a su tiempo" şi a câştigat premiul Hot Tropical Artist of the Year. A primit şi o nominalizare la Grammy pentru piese ca: "Te Conozco Bien", "Hasta Ayer", "Nadie Como Ella", "Se Me Sigue Olvidando", "Te Amare" şi "Llegaste A Mi".

"Contra la Corriente" este un album de muzică spaniolă lansat în 1997, promovat printr-un concert la Madison Square Garden şi care a câştigat un Grammy pentru Best Tropical Latin Performance. Tot în acest an, starul are şi prima colaborare cu Jennifer Lopez, la piesa "No Me Conoces". Apoi a înregistrat piesa "No Me Ames", pentru albumul de debut al lui Jennifer Lopez.

Anul 1999 a însemnat pentru Marc Anthony apariţia albumului "I Need To Know", de pe care au fost promovate single-urile "My Baby You", "You Sang To Me", "That's Okay".

În 2001, a lansat un album salsa, "Libre", care a primit discul de aur şi a staţionat 14 săptămâni pe prima poziţie în topul Billboard Latin Albums. Anul următor, a lansat un alt album în engleză, "Mended", care include hiturile: "I've Got You", "I Need You", "Tragedy", "Love Won't Get Any Better" şi "She Mends Me".

În 2004, a scos două albume, "Amas Sin Mentiras" şi "Valio La Pena", care au câştigat numeroase premii, printre care şi un Grammy.

Lopez şi Anthony au cântat împreună piesa "Escapemonos", la premiile Grammy din 2005. În anul următor, lansează "Sigo Siendo Yo", un album spaniol de greatest hits.

În 2010, Marc Anthony lansează "Iconos", un album de coveruri ale unor piese vechi latino, alături de artişti ca Jose Luis Perales, Juan Gabriel şi José José.

Albumele lansate de Marc Anthony în cariera sa muzicală sunt: "When the Night is Over" (1991), "Otra Nota" (1993), "Todo a Su Tiempo" (1995), "Contra la Corriente" (1997), "Marc Anthony" (1999), "Desde un Principio: From the Beginning" (1999), "Libre" (2001), "Mended" (2002), "Exitos Eternos" (2003), "Amar Sin Mentiras" (2004), "Valio la Pena" (2004), "Sigo Siendo Yo" (2006), "El Cantante" (2007), ''Icons'' (2010), precizează site-ul amintit.

Ca actor, Marc Anthony a jucat în mai multe producţii cinematografice precum "East Side Story" (1988), "Carlito's Way" (1993), "Natural Causes" (1994), "Hackers" (1995), "Big Night" (1996), "The Substitute" (1996), "Bringing Out The Dead" (1999), "Man on Fire" (2004), "El Cantante Hector Lavoe" (2007), iar în anul 2010 a jucat în serialul TV "HawthoRNe".

A interpretat piesa "Mrs. Robinson", alături de Jennifer Lopez, în cadrul Movies Rock concert. A susţinut diverse concerte în memoria lui Michael Jackson şi a deschis mai multe ediţii NFL. Marc Anthony este şi proprietar minoritar al echipei de fotbal americane Miami Dolphins.

Multi-laureat al premiilor Latin Grammy, este considerat de The Guiness Book of World Records drept cel mai bine vândut artist de salsa din toate timpurile. În cariera sa a câştigat de cinci ori premiul Grammy şi a vândut peste 12 milioane de albume în întreaga lume. S-a remarcat prin vocea sa de tenor, prin numerele de salsa şi balade.

În 2011, a colaborat cu Pitbull şi au lansat videoclipul piesei "Rain Over Me". Track-ul face parte de pe albumul lui Pitbull, "Planet Pit".

În 2013, a lansat albumul "Marc Anthony 3.0", care a fost premiat la American Music Award, a primit o nominalizare la Grammy, cinci premii Lo Nuestro, două Premios Juventud, trei Billboard Awards. Single-ul "Vivir Mi Vida" a intrat pe locul 1 la iTunes, Billboard, şi a rămas pe această poziţie 18 săptămâni consecutiv.

Marc Anthony a fost printre marii câştigători ai Billboard Latin

Marc Anthony a fost printre marii câştigători ai Billboard Latin Music Awards în 2014. El a primit 10 premii printre care Artistul Anului, Cel mai bun album latino al unui cântăreţ, iar "Vivir Mi Vida", varianta lui pentru "C'est la vie" a lui Khaled, este Hot Latin Song of the Year.

În 2013-2014, artistul a efectuat turneul "Vivir Mi Vida", care a inclus mai multe oraşe din SUA şi America de Sud.

Al doilea single de pe albumul "Marc Anthony 3.0" este "Cambio de Piel", iar o altă piesă lansată este ''Flor Pálida''. În 2016, Jennifer Lopez şi Marc Anthony au lansat single-ul "Olvídame y Pega la Vuelta", iar în 2017 a fost lansat videoclipul "Felices los 4" - Maluma ft. Marc Anthony.

