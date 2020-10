Mama cu patru copii care a devenit vedetă pentru adulţi după divorţ. Cât a investit în operaţii estetice

O mamă cu patru copii a devenit un star Playboy după ce a divorțat de soțul ei. A vrut să își trăiască viața la maxim și să facă acum ce nu a reușit la 20 de ani.

Pentru a-și împlini visul să devină model Playboy, Fiona Hollingsworth, din Eversham, Worcestershire, a investit 10.000 de lire în mai multe operații estetice, iar rezultatele au fost remarcabile.

A cunoscut succesul, la 37 de ani, a devenit model pentru cunoscuta revistă pentru bărbați și în campaniile publicitare derulate de mai multe firme de lenjerie ori produse beauty, relatează Daily Star.

Și-ar fi dorit o carieră de model acum 20 de ani, dar căsnicia și copiii au împiedicat-o să-și trăiască visul. Nu a mai ratat însă șansa la a doua tinerețe. S-a despărțit de soțul ei în 2019 și s-a dedicat carierei de model, cunoscând rapid succesul, arată sursa citată.

„Nu mai aveam satisfacție în relația de cuplu și copiii mei, care au vârste cuprinse între 4 și 10 ani, au crescut. Am decis că trebuie să fac ceva pentru mine. Sunt genul de persoană care, atunci când nu mi-e bine, asta mă face să vreau să devin și mai puternică. Relația mea nefericită m-a impulsionat să revin și să-mi găsesc din nou pasiunea pentru modelling. Am câștigat concursul „Modelul Anului”, nu mi-a venit să cred, am fost atât de fericită. Mi-a redat cu adevărat încrederea. M-a încurajat să aplic din nou la concurs, am câștigat două categorii, Modelul anului și Modelul Bikini al anului. A fost uimitor” a spus femeia.