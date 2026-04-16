Miza este uriașă, în condițiile în care anual vin din China 4,6 miliarde de colete. Aproape 10 pentru fiecare locuitor.

Pe fondul acestui val uriaș de marfă, Comisia Europeană a deschis deja mai multe anchete și proceduri în cazurile Temu, Shein și AliExpress.

Iar vizita recentă a europarlamentarilor în China a arătat cât de greu este de controlat acest flux.

În China, la Shanghai, eurodeputații s-au întâlnit cu președintele Temu, dar și cu reprezentanți ai autorității vamale. Au vizitat inclusiv un terminal de marfă, cu 150 de angajați.

Dirk Gotink, europarlamentar olandez: „Aici avem pachete de la Temu și Shein care sunt transportate cu avionul către Europa. Suntem aici ca să le spunem că vrem mai puține pachete și vrem o mai bună conformitate a produselor. Uneori este o discuție dificilă. Vrem mai multe transporturi en-gros, astfel încât să putem face controale mai bune.”

Multe dintre produsele care ajung astfel pe piața Uniunii nu respectă standardele europene, au arătat mai multe investigații ale Comisiei. În același timp, acestea pun presiune pe firmele și brandurile europene, obligate să respecte regulile stricte și costisitoare.

Oficialul Temu a confirmat la audieri că în unele cazuri, informațiile transmise online de comercianți nu corespund caracteristicilor produsului fizic.

Leonard Klenner, reprezentant Temu: „Ne-am extins parteneriatele cu furnizori acreditați de testare pentru a efectua teste asupra produselor de pe platforma noastră, într-un mod similar exercițiilor de tip mystery shopping. Suntem în curs de lansare a unei adoptări timpurii a Pașaportului Digital al Produsului.”

Pentru moment, însă, acestea sunt doar promisiuni. Oficialii europeni spun că produsele periculoase apar constant pe platforme, iar vânzătorii sunt greu de identificat ca să își asume răspunderea.

Corespondent Știrile PRO TV: „Comisia Europeană are deja mai multe investigații și proceduri deschise împotriva Temu, Shein și AliExpress. Problema este că aceste anchete durează foarte mult, chiar ani, în timp ce produsele care ne pun de multe ori sănătatea în pericol continuă să ajungă pe piața europeană. Comisia spune că folosește deja instrumente digitale care scanează internetul pentru a depista produsele neconforme. Iar până la sfârșitul anului vrea să vină cu o nouă lege care să stabilească clar cine răspunde juridic pentru produsele venite din afara Uniunii Europene și să oblige platformele să prevină, să detecteze și să elimine mai repede produsele ilegale.”

În România, o singură firmă de curierat preia lunar în jur de 10.000 de colete din Asia.

În realitate, numărul acestora este mult mai mare, și asta pentru că majoritatea vin la noi în țară din depozitele europene.

De la începutul acestui an, România a introdus o taxă logistică de 25 de lei pentru coletele non-UE, cu valoarea sub 150 de euro.

Iar de 1 iulie, la nivelul Uniunii Europene, se va percepe o taxă vamală de trei euro pentru articolele din coletele mici.