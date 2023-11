Kylie Jenner și iubitul ei, imagini de senzație. Cum au fost surprinși de paparazzi în cadrul unui eveniment

Cuplul, despre care se zvonește că se întâlnesc de luni de zile, și-a confirmat relația în luna septembrie, scrie The Sun.

Miercuri, atât Kylie, în vârstă de 26 de ani, cât și Timothee, în vârstă de 27 de ani, au participat la gala 2023 Wall Street Journal Innovator Awards din New York.

Vedeta din „Keeping Up With the Kardashians” a purtat o ținută umitoare. Ea a ales un top din piele negru fără mâneci și o fustă lungă, simplă maro. Între timp, iubitul ei a ales să poarte un costum elegant, tot negru.

Pe 6 aprilie 2023, s-au auzit zvonuri cum că cei doi se întâlnesc din luna ianuarie a aceluiași an. Ei au fost văzuți participând la o expoziție de artă în Santa Monica, precum și la show-ul Jean Paul Gaultier de la Săptămâna Modei de la Paris.

