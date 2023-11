Kris Jenner, șefa familiei Kardashian, împlineste 68 de ani. Care este cel mai mare regret al vieții ei | FOTO

Cunoscută pentru aparițiile din reality show-ul familiei sale, Keeping Up with the Kardashians, Kris Jenner se menține încă tânără pentru vârsta sa.

Cel mai mare regret

Primul soț al lui Kris a fost avocatul Robert Kardashian, care l-a apărat pe O.J. Simpson în 2003. Ea are patru copii cu acesta - Kourtney, Kim, Khloe și Rob. Din cea de-a doua căsătorie cu campionul olimpic Bruce Jenner are două fiice - Kendall și Kylie.

Kris Jenner are câteva regrete, iar cel mai mare este că l-a înșelat pe tatăl celor patru copii ai ei, Robert Kardashian, de care a divorțat în anul 1991.

Vedeta a fost căsătorită cu regretatul avocat Robert Kardashian din 1978 până în 1991. În timpul căsniciei a avut o relație de câteva luni cu jucătorul de fotbal Todd Waterman, după cum chiar ea a recuoscut.

Khloé, una dintre ficele lui Kris, și-a întrebat mama de ce și-a înșelat tatăl.

„Cred că faptul că ești foarte tânăr și prost este un factor care influențează, pentru că nu înțelegi cu adevărat consecințele acțiunilor tale", a spus Kris, conform latimes.com.

Cu toate acestea, ea nu a putut preciza motivul pentru care și-a înșelat soțul.

„Nu știu, pentru că a fost un soț și un tată atât de bun...Cred că am căzut într-o situație în care am crezut că iarba era mai verde în altă parte. Și am făcut o greșeală imensă. Acesta este cel mai mare regret al vieții mele", a spus ea.

În anul 2013, în urma despărțirii de Caitlyn Jenner, Kris a declarat că regretă că a divorțat de avocatul Kardashian.

„Singurul regret, dacă ar trebui să o iau de la capăt, ar fi divorțul de Robert Kardashian", a declarat Jenner.

Sursa: Los Angeles Times Etichete: , , Dată publicare: 05-11-2023 20:35