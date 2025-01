Kim Kardashian a pierdut 150.000 de urmăritori pe Instagram după ce a postat o fotografie cu Melania Trump

Kardashian, vedeta de televiziune, care are aproximativ 358 de milioane de urmăritori pe Instagram, a stârnit controverse online după ce a publicat fotografia cu Prima Doamnă purtând o pălărie cu boruri largi, potrivit Sky News.

Agenția de marketing pentru influenceri, Socially Powerful, a analizat datele care arată că numărul de urmăritori ai lui Kardashian a scăzut cu 144.963 de la momentul în care fotografia a fost încărcată.

Kim Kardashian loses 150,000

followers after sharing a photo of Melania Trump at the Inauguration.

The reality star shared an image of Melania’s outfit, without a caption, to her Instagram story which provoked backlash from thousands of her followers.

Source: NY Post pic.twitter.com/tb1YOK13U8