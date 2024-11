Kanye West, un nou proces scandalos. Artistul este acuzat că ar fi agresat o femeie în timpul filmărilor unui clip video

Într-un nou proces federal, Kanye West a fost acuzat că a „sufocat-o” pe Jenn An, fostă concurentă a emisiunii America's Next Top Model, până când aceasta a leșinat.

An îi dă în judecată atât pe West, cât și pe Universal Music Group pentru violență motivată de gen în legătură cu un incident despre care susține că a avut loc în timpul filmării unui videoclip în 2010, potrivit Daily Mail.

În dosarul său juridic, ea susține că West, în vârstă de 47 de ani, a așezat-o pe un scaun și l-a instruit pe regizor să pună camera pe ea - apoi a strâns-o de gât și a sufocat-o.

Noul caz juridic vine la o lună după ce fosta asistentă a lui West, Lauren Pisciotta, l-a acuzat pe acesta că a drogat-o și a violat-o la o petrecere Diddy, în propriul proces.

DailyMail.com a contactat reprezentanții lui West pentru comentarii.

An susține că presupusa ei întâlnire cu West a avut loc în timpul filmării unui videoclip la hotelul Chelsea din New York pentru piesa In For The Kill cu LaRoux.

West a apărut doar pe un remix al piesei - nu pe versiunea originală - iar el și An nu apar în montajul final al videoclipului.

În procesul său, An spune că a fost angajată să apară în videoclip în 2010, la un an după ce a fost concurentă la America's Next Top Model.

Ea susține că West a recrutat-o pentru proiect selectând-o dintr-o serie de femei, adăugând că acesta i-ar fi spus: „Dă-mi fata asiatică”.

Documentele sale legale afirmă că a fost îmbrăcată în lenjerie intimă în timpul filmărilor, iar West i-ar fi spus: „De aceea te-am ales pe tine”.

An îl acuză pe West că a așezat-o pe un scaun vizavi de el, l-a instruit pe regizor să filmeze cu camera pe ea, apoi a sugrumat-o.

Ea susține că acesta i-a strâns fața cu mâinile și „i-a băgat mai multe degete în gât, le-a introdus și scos continuu” pentru mai mult de un minut.

Potrivit procesului intentat lui An, West a strigat: „Aceasta este artă.. Sunt ca Picasso”, în timpul filmării videoclipului In For The Kill.

An susține, de asemenea, că LaRoux i-a spus ulterior unui prieten că a fost martoră la un comportament „supărător și tulburător” în timpul filmărilor.

Universal Music Group este, de asemenea, citată ca pârât în proces, An susținând că casa de discuri și alte „figuri importante” din industria muzicală au încercat să „îngroape” presupusul incident după faptă.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: