Jon Bon Jovi și Bryan Adams au descoperit că au Covid-19 chiar înainte să susțină concerte

Profimedia

Jon Bon Jovi a plecat de la o sală de spectacole din Miami Beach, unde avea programat un concert, după ce a fost testat pozitiv cu Covid-19.

Potrivit 7News Miami, înainte să înceapă concertul, un bărbat a luat microfonul și a transmis publicului că Bon Jovi a descoperit că s-a infectat cu noul coronavirus, după ce el și alți membri ai trupei au folosit câteva teste rapide.

Bărbatul a spus că ”Jon se simte grozav”, dar că nu va cânta și s-a dus ”în pat”.

Și Bryan Adams s-a îmbolnăvit de Covid-19.

Potrivit Variety, Adams urma să cânte la ceremonia de introducere a Tinei Turner în Rock and Roll Hall of Fame. El urma să interpreteze câteva melodii, inclusiv „It's Only Love”, care este un duet între Adams și Turner de pe albumul din 1984, ”Reckless”, dar un test Covid pozitiv de ultim moment l-a făcut să renunțe la acest show.

Un reprezentant al lui Adams a declarat pentru Variety că artistul este complet vaccinat și nu avea simptome.

Starul country Keith Urban i-a ținut locul lui Bryan Adams la acest show, unde a cântat alături de artistul R&B, HER, melodia lui Turner și Adams.