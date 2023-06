Johnny Depp și-a sărbătorit ziua de naștere alături de Viorica și Ioniță de la Clejani, în România | GALERIE FOTO

Ioniță de la Clejani a vorbit, pentru Click, despre a doua vizită a lui Johnny Depp în România, despre petrecerea pe care i-au organizat-o, dar și despre cadourile pe care i le-au făcut.

„Da, prietenul nostru s-a aflat pentru a doua oară în România. De data aceasta el a concertat în București, la Romexpo, alături de trupa Hollywood Vampires, cu Alice Cooper și Joe Perry. A fost impresionat de modul în care au fost primiți, și de atmosfera din timpul spectacolului de la Romexpo. A spus că România este țara lui de suflet”, a spus Ioniță.

Clejanii au pregătit pentru Johnny Depp o masă cu mici și sarmale.

„Mă bucur dacă am putut să facem ceva bun. Suntem patrioți și vrem să fie cunoscută România pentru că avem cu ce. Avem tradiții, avem oameni talentați. Johnny Depp este un om de calitate care apreciază frumosul și mai ales respectă prietenia. Ne știm de foarte mulți ani și mă bucur că am putut fi gazde. Da, știam, cum să nu. Dacă ești prieten cu adevărat nu ai cum să nu știi acest lucruri mai ales că, în perioada aceasta, în fiecare an îi scriam mesaj de «La mulți ani!». A împlinit 60 de ani aici, ocazie cu care noi i-am făcut o petrecere. Știam că nu va sta prea mult în țară și ne-am întâlnit cu familia la o masă tradițională. Lui îi plac preparatele noastre românești și am avut o masă cu mici, sarmale. Au fost prezente și Viorica, și Marga, am petrecut ca în familie și a fost ceva memorabil”, a mai spus artist.

Clejanii au preferat să nu-i cumpere ceva scump actorului, ci să-i ofere obiecte tradiționale românești.

„Nu ne-am dus cu branduri că vă dați seama că este sătul. Noi ne-am dus cu brandul nostru românesc, adică o palincă de pere veche de 20 de ani, o ie cusută manual și un chimir (n.r. brâu din piele ornamentat). Atât de drag i-a fost de ele încât le-a îmbrăcat la comcert”, a mai declarat Ioniță.

