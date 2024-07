Motivul pentru care Johnny Depp a apelat la tarot. „Există o mare artă a cărţilor în sine”

"Tarot" cuprinde patru piese: "The Lovers", "The Empress", "The Emperor" şi "Strength", fiecare făcând aluzie la imaginile cărţilor.

"Întotdeauna am fost extrem de curios cu privire la tarot", declară Depp într-un videoclip. "Există o mare artă a cărţilor în sine, care datează dintotdeauna şi arta nevăzută de a citi cărţile".

"The Lovers" înfăţişează un cuplu bine îmbrăcat, bărbatul ţinând în mână un trandafir roşu, în timp ce "The Empress", înfăţişând o figură feminină purtând o coroană uzată, îi aduce un omagiu lui Paradis cu care Depp a fost împreună timp de 14 ani înainte de despărţirea lor din 2012. Ei au doi copii, iar Depp a spus că au rămas "foarte apropiaţi".

"Strength" înfăţişează un elefant care priveşte şi este inscripţionat cu cuvintele: "De ce vrei să te lupţi cu ceva care nu vrea să se lupte cu tine?". Piesa a fost inspirată de un tablou realizat de Depp când Paradis era însărcinată.

Fără ochi, dar cu buzele roşii, "The Emperor" aminteşte de un monarh francez din secolul al XVII-lea şi a fost inspirat de o lucrare pe care Depp a realizat-o în timpul filmărilor pentru "Jeanne du Barry" în care l-a interpretat pe regele Ludovic al XV-lea, la Versailles.

Filmul, care a avut premiera la Festivalul de Film de la Cannes 2023, a marcat primul rol important al lui Depp de la procesul său de defăimare de mare profil din 2022 împotriva fostei sale soţii, actriţa Amber Heard.

Seria "Tarot" a lui Depp, limitată la 195 de ediţii şi cu un preţ de 4.500 de dolari pentru o piesă individuală înrămată, urmează colecţiilor anterioare ale actorului. Aceasta va fi vândută de retailerul britanic de artă Castle Fine Art.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: