John Amos, actorul celebru pentru filme precum Die Hard 2, a murit la 84 de ani. ”A trăit o viață bună”

John Amos a murit pe 21 august din cauze naturale, potrivit unei declarații a publicistei sale Belinda Foster, dar anunțul a fost făcut abia acum, scrie Sky News.

Amos l-a jucat și pe James Evans Sr în ”Good Times”, care a prezentat una dintre primele familii cu doi părinți de culoare de la televiziune.

„Acest spectacol a fost cea mai fidelă descriere în realitate a vieții ca o familie afro-americană care trăiește în acele circumstanțe, așa cum ar putea fi”, a declarat Amos pentru revista Time în 2021.

Printre filmele lui Amos s-au numărat ”Let's Do It Again” cu Bill Cosby și Sidney Poitier, ”Coming To America” cu Eddie Murphy și ”Die Hard 2”.

Impactul ”Good Times” a fost atât de mare, încât muzicieni precum Alicia Keys, Rick Ross și Wu-Tang Clan l-au preluat pe Amos sau personajul său în versurile lor.

„Mulți fani îl consideră tatăl lor de la TV”, a spus fiul său, Kelly Christopher Amos, într-un comunicat. „A trăit o viață bună. Moștenirea sa va trăi în lucrările sale remarcabile în televiziune și film ca actor”.

„Tatălui meu i-a plăcut să lucreze ca actor de-a lungul întregii sale vieți. A fost tatăl meu, cel mai bun prieten și eroul meu”.

John Amos a avut o scurtă carieră de fotbalist profesionist

Amos a fost concediat din ”Good Times” după ce a criticat scenariștii albi ai serialului, care au creat povești pe care le considera neautentice pentru personajele de culoare.

„Au fost câteva exemple în care am spus: „Nu, nu faci aceste lucruri. Este o anatema pentru societatea neagră. Voi fi expertul în asta, dacă nu te superi”, a spus el pentru revista Time.

„Și a devenit confruntare și a fost suficient de aprinsă încât, în cele din urmă, să fiu ucis în serial a fost cea mai bună soluție pentru toți cei implicați, inclusiv pentru mine”. Personajul lui Amos a fost ucis într-un accident de mașină.

Colega lui, Jimmie Walker, a spus despre dispută: „Dacă decizia ar fi fost la mine, aș fi preferat ca John să rămână și spectacolul să rămână mai mult un ansamblu”.

Amos s-a născut pe 27 decembrie 1939, în Newark, New Jersey, și era fiul unui mecanic. A absolvit Universitatea de Stat din Colorado cu o diplomă în sociologie și a jucat în echipa de fotbal a școlii.

Înainte de a continua actoria, s-a mutat la New York și a fost asistent social la Institutul de Justiție Vera, lucrând cu inculpații de la Brooklyn House of Detention. A avut o scurtă carieră de fotbal profesionist, jucând în diverse ligi minore.

