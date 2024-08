Matthew Perry ar fi împlinit 55 de ani azi, 19 august 2024. Asistentul său personal și doi medici, arestați după moartea lui

Perry a crescut în Ottawa, Ontario, unde a devenit jucător de tenis de top la juniori. După ce s-a mutat în Los Angeles, la tatăl său, la vârsta de 15 ani, a devenit mai interesat însă de actorie. Pe lângă faptul că a jucat în mai multe producţii de scenă în liceu, a rămas un jucător de tenis pasionat. După absolvirea liceului, Perry intenţiona să se înscrie la Universitatea din California de Sud. Cu toate acestea, când i s-a oferit un rol principal în serialul de televiziune "Second Chance" (1987), a profitat de ocazie pentru a-şi începe cariera de actor.

Actorul Matthew Perry a interpretat personajul Chandler Bing din sitcomul de succes "Friends".

Filmografia sa include peliculele: "Ally McBeal" (1997); "Almost Heroes" / "Aproape eroi" (1998); "Three to tango" / "Tango în trei" (1999) ; "The Whole Nine Yards" / "Cât îmi dai ca să te împuşc? " (2000); "Scrubs" / "Stagiarii" (2001); "Serving Sara" / "Servicii complete pentru Sara" (2002); "The Whole Ten Yards" / "Cât îmi dai ca să împuşc din nou? " (2004); "Studio 60 on the Sunset Strip" / "Studio 60" (2006); "Childrens Hospital" (2008); "Web Therapy" / "Terapie pe net" (2011); "The Kennedys After Camelot" / "Familia Kennedy: După Camelot" (2017); "The Good Fight" / "Lupta perfectă" (2017).

Matthew Perry a dezvoltat o dependenţă de alcool, dar pentru a o diminua, a devenit dependent de o anumită medicaţie. A început întâi prin a lua medicamente prescrise de medic după un accident de ski în 1997 şi s-a internat la Hazelden. În 2000, a fost spitalizat pentru pancreatită, rezultată în urma dependenţelor sale. În timpul filmărilor pentru "Serving Sara", Perry a fost internat la dezintoxicare. Orarul filmărilor pentru serialul "Friends" a fost modificat pentru ca scenele în care juca Chandler (personajul interpretat de Matthew Perry) să fie filmate la sfârşit.

În 2022, Matthew Perry a publicat cartea de memorii "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing", în care descria lupta sa cu adicţiile. Perry îşi deschidea autobiografia cu dezvăluirea faptului că era să moară la vârsta de 49 de ani.

A fost găsit mort în locuinţa sa din Los Angeles, în 28 octombrie 2023.

După decesul său a fost lansată o fundaţie care îi poartă numele şi care îşi propune să acorde sprijin persoanelor care suferă de dependenţe. Fundaţia Matthew Perry este realizarea angajamentului de durată al lui Matthew de a-i ajuta pe cei care se luptă adicţiile. "Suntem ghidaţi de cuvintele şi experienţele sale şi inspiraţi de pasiunea lui de a face diferenţa în cât mai multe vieţi posibil", potrivit paginii de internet a fundaţiei, https://matthewperryfoundation.org. Site-ul fundaţiei se deschide cu un citat care aminteşte: ''Când voi muri, vreau ca ajutorul pe care îl ofer altora să fie primul lucru menţionat. Dependenţa este prea puternică pentru ca cineva sa o învingă singur. Dar împreună, zi după zi, putem învinge" - Matthew Perry.

În 22 mai 2024, poliţia din Los Angeles a anunţat că anchetează circumstanţele morţii actorului Matthew Perry, care a decedat din cauza "efectelor acute" ale administrării de ketamină, potrivit AFP. Ketamina a fost luată de actor în mod supravegheat în cadrul unor şedinţe de terapie pentru depresie.

Întrebarea referitoare la modul în care Perry, care nu a avut o şedinţă de injectare supravegheată cu câteva zile înainte de deces, a obţinut ketamină se afla în centrul anchetei. Într-un comunicat, poliţia din Los Angeles preciza că "îşi continuă ancheta cu privire la circumstanţele în care a murit Perry", cu ajutorul Departamentului de Combatere a Drogurilor din SUA şi al USPIS, "pe baza unui raport medico-legal".

Cinci persoane, inclusiv doi medici, arestate în urma morţii actorului Matthew Perry

Cinci persoane au fost arestate şi puse sub acuzare pentru moartea actorului Matthew Perry, au declarat procurorii. Printre cei arestaţi se află asistentul personal al actorului şi doi medici.

Medicii i-au furnizat actorului din Friends, care a murit în casa sa din Los Angeles în octombrie 2023, o cantitate mare de ketamină, a spus avocatul american Martin Estrada, şi „au profitat de problemele de dependenţă ale domnului Perry pentru a se îmbogăţi”.

Perry a vorbit public despre problemele sale legate de dependenţă. El a fost supus unei terapii cu perfuzie cu ketamină pentru anxietate şi depresie în momentul morţii sale, a afirmat medicul legist din Los Angeles într-un raport de autopsie anul trecut, dar examinatorul a găsit niveluri mult mai mari de ketamină în sângele actorului decât s-ar fi aşteptat doar după terapie.

Departamentul de poliţie din Los Angeles şi administraţia de control al drogurilor au declarat în mai că lucrează la o anchetă penală comună asupra modului în care Perry a obţinut medicamentul pe bază de reţetă şi de ce există atât de mult medicament înorganismul său.

„Această investigaţie a dezvăluit o reţea criminală subterană vastă responsabilă de distribuirea unor cantităţi mari de ketamină domnului Perry şi altora”, a spus Estrada joi.

„Această reţea includea un asistent rezident, diverşi intermediari, doi medici şi o sursă majoră de aprovizionare cu medicamente cunoscută sub numele de „regina Ketaminei”.

Estrada a spus că cinci persoane au fost acuzate.

„Ştiau că ceea ce fac e greşit. Ştiau că ceea ce făceau risca un mare pericol pentru domnul Perry, dar au făcut-o oricum. În cele din urmă, aceşti inculpaţi erau mai interesaţi să profite de pe urma domnului Perry decât să aibă grijă de bunăstarea lui”, a spus el.

Documentele depuse la tribunalul federal din California, invocate de New York Times , le acuză pe cele cinci persoane, printre care se numără şi asistentul personal al lui Perry, că sunt implicate într-o schemă de procurare a ketaminei în valoare de mii de dolari şi de a-i administra substanţa lui Perry.

Jasveen Sangha, despre care procurorii au spus că este cunoscută drept „Regina Ketaminei”, şi Salvador Plasencia, un medic cunoscut sub numele de „Dr P”, se numără printre cei inculpaţi, potrivit Times. Cei doi sunt acuzaţi de conspiraţie pentru a distribui ketamina; distribuţia de ketamina care duce la deces; posesie cu intenţia de a distribui metamfetamină; şi modificarea şi falsificarea înregistrărilor legate de o investigaţie federală.

Kenneth Iwamasa, asistentul personal al lui Perry, a fost acuzat de conspiraţie pentru a distribui ketamina, a raportat Times, citând o persoană apropiată situaţiei. Mark Chavez, medic, şi Erik Fleming, un cunoscut al lui Perry, au fost de asemenea acuzaţi.

Documentele instanţei au scos la iveală mesaje text trimise între Plasencia şi Chavez, în care primul discuta despre cumpărarea de ketamină pentru a o vinde „victimei MP” – Perry.

În schimb, Plasencia a scris: „Mă întreb cât va plăti idiotul ăsta” şi „hai să aflăm”, a raportat Times.

Perry a fost găsit mort într-o cadă cu hidromasaj din locuinţa sa din Los Angeles în octombrie 2023. Legiştii au stabilit drept cauză a morţii „efectele acute ale ketaminei”. S-a spus că înecul, boala coronariană şi efectele buprenorfinei, care este utilizată pentru a trata tulburarea legată de consumul de opioide, au fost factori care au contiribuit la deces.

Autopsia a relevat niveluri de ketamină în sângele lui similare cu nivelurile utilizate în timpul anesteziei generale.

