Jeff Bezos, fondatorul Amazon, acuză publicaţia National Enquirer de şantaj

Bezos a susţinut că American Media Inc, compania care deţine National Enquirer, l-a ameninţat că va face publice fotografii compromiţătoare şi a publicat ceea ce el spune că ar fi e-mailurile primite de la AMI, detaliind ceea ce el a calificat drept "extorsiune şi şantaj".

I’ve written a post about developments with the National Enquirer and its parent company, AMI. You can find it here: https://t.co/G1ykJAPPwy

"Mi s-a întâmplat ceva neobişnuit, de fapt, pentru mine nu a fost doar neobişnuit, a fost pentru prima dată. Mi s-a făcut o ofertă pe care nu o pot refuza. Sau cel puţin aşa au crezut cei mai buni oameni de la National Enquirer. Mă bucur că au crezut asta, pentru că i-au încurajat să pună totul în scris", a scris Bezos.

"Mai degrabă decât să cedez la extorsiune şi şantaj, am decis să public exact ceea ce mi-au trimis, în ciuda costurilor personale şi a jenei cu care mă ameninţă", a mai adăugat acesta.

Bezos said the Enquirer made the blackmail threat after he began looking into how the tabloid acquired text messages that revealed his relationship with Lauren Sanchez, a former TV anchor. https://t.co/6aHu0GpP5Q