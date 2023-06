Jacky Oh a murit. Actrița din distribuția "Wild 'N Out" avea doar 32 de ani

Jacky Oh, al cărei nume real este Jacklyn Smith, a apărut pentru prima dată în emisiune în 2014. Ea a fost partenera de lungă durată a lui DC Young Fly, o personalitate de pe YouTube și absolventă a emisiunii "Wild N' Out", și au împreună trei copii.

Publicația TMZ a relatat că Jacklyn Smith a murit miercuri în Miami. Cauza morții ei nu a fost făcută publică, potrivit CBS News.

Într-un tweet de pe contul Wild N' Out, un purtător de cuvânt al BET a numit-o "membră a familiei al cărei impact va fi pentru totdeauna prețuit și regretat".

"Jacky Oh a fost o prietenă iubitoare și o colegă îndrăgită a distribuției Wild N' Out de-a lungul a cinci sezoane", a adăugat tweet-ul purtătorului de cuvânt. "Mai important, a fost o mamă extraordinară pentru trei copii frumoși. BET Media Group transmite sincere condoleanțe familiei Smith, DC Young Fly, B Simone, Nick Cannon și tuturor prietenilor care au iubit-o și au avut grijă de Jacky Oh în aceste momente dificile".

