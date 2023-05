Actrița Eileen Saki din serialul M*A*S*H a murit la 79 de ani

Eileen Saki a jucat rolul lui Rosie în celebrul serial, proprietara localului Rosie's Bar.

Actrița a mai jucat rolul lui Dr. Fujimoto în filmul „Splash” din 1984. De asemenea a mai apăruti în „CHiPs” și „History of the World: Part I”, potrivit The Sun.

Jeff Maxwell, actorul care juca rolul lui Igor Straminsky în M*A*S*H, a descris-o ca fiind „grațioasă, amuzantă, implicată, profundă, adorabilă și plină de energie”.

Eileen Saki a murit după ce a pierdut lupta cu canerul.

Sursa: The Sun