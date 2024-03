Interviu cu Crispian Mills, solistul trupei britanice Kula Shaker: ”Am decis să facem un album de succes, Natural magick”

Noul LP nu doar că redă cu fidelitate atmosfera și sound-ul indie-mistic-britpop de acum 25 de ani, dar reușește să transmită în același timp și un ”vibe” nou, prin mesajele pieselor, care sunt ancorate puternic în realitatea dură în care trăim în prezent.

Numiți după un rege sud-indian din secolul al X-lea, cei din Kula Shaker au fluturat pentru prima dată steagul regal al sound-ului retro-spiritual în zilele de glorie ale Britpop-ului, cu albumul lor de debut multi-premiat, ”K”.

Combinând sunetele psihedelice cu rock-ul anilor '60, misticismul și spiritualitatea lui George Harrison, Kula Shaker s-a impus până acum ca o trupă rock de primă clasă, cu show-uri live de neratat. Au vândut milioane de discuri și s-a bucurat de succes nu numai în Marea Britanie, țara lor natală, ci și în întreaga lume.

Formația Kula Shaker este compusă din Crispian Mills (chitară, voce), Alonza Bevan (bas, voce), Paul Winter-Hart (tobe) și Jay Darlington (orgă Hammond, clape).

”Natural Magick” este cel de-al șaptelea album al lor și primul după 25 de ani din componența originală a formației, care continuă fascinația acestor muzicieni pentru misticismul psihedelic, presărat cu piese de protest față de acei ”Blue Meanies” din lumea modernă de acum.

”Natural Magick” poate fi considerat o lecție de profesionalism pentru artiștii din noul val de rock-pop și multe alte genuri din toată lumea (dar mai ales pentru cei din România), prin producția tehnică impecabilă și conceptul acestui album, care reușește să transforme fiecare piesă într-un posibil hit, fără să aplice un compromis artistic în defavoarea creației.

Practic, dacă cei de la Kula Shaker și-ar propune acest lucru, ar putea lansa sub formă de single fiecare piesă de pe acest album, pentru că toate piesele au șanse mari să ajungă în Top 10 (în clasamentele de difuzări radio internaționale, bineînțeles, doar nu în România) – atât de bine sunt gândite, compuse și mixate piesele.

”Natural Magick” este unul dintre cele mai bune albume de indie/rock/alternative care s-au lansat în ultima perioadă, fiind ceea ce unii numesc drept un ”instant classic” sau ”album de colecție”.

Adică ... îți place albumul de la prima ascultare. Direct. Simplu. Perfect.

Și, din acest motiv, am stat de vorbă cu liderul acestui grup, Crispian Mills, prin intermediul jurnalistului RRA, Dan Alexandru, un nume cu experiență în FM-ul românesc, fost realizator de emisiune la Europa FM și director de programe la Radio Total și Smart FM, iar în prezent realizator al emisiunii ”Alternative” la postul național de radio.

Interviu cu Crispian Mills: ”Când mă gândesc la România, mă gândesc la strămoșii mei europeni”

Cum descrii călătoria grupului Kula Shaker în ultimii 25 de ani? Care crezi că a fost cel mai bun moment artistic al trupei?

Crispian Mills: ”Întotdeauna am fost, în parte, o trupă de improvizație psihedelică și, în parte, compozitori de muzică pop, și poate că tensiunea dintre aceste abordări aparent opuse este ceea ce ne-am străduit mereu să reconciliem. Poate că ai putea spune că Kula Shaka este un fel de monstru cu două capete. Unul este foarte liber, iar celălalt este foarte concentrat, disciplinat și obsedat de aranjament și de structura cântecelor. Așa că, nu știu, cred că este corect să spunem că ne-am construit reputația și publicul ca trupă live. Oamenii nu înțeleg cu adevărat Kula Shaka până nu ne văd live. Iar pentru cei care nu ne-au văzut niciodată live, cred că suntem cunoscuți mai ales pentru Hush și Tattva, știi tu, melodiile pop cu un iz trippy, de care suntem foarte mândri”.

Când auzi cuvântul România, îți spune ceva? Te gândești la ceva anume?

Crispian Mills: ”Când aud cuvântul România, ei bine, de fapt, când mă gândesc la România, mă gândesc la strămoșii mei europeni din partea tatălui meu. Asta este ceea ce îmi vine în minte. Evident, mă gândesc la zona rurală … și la păduri și la București .. și la toate aceste locuri în care nu am fost niciodată, despre care am citit, am auzit, mă gândesc la legendele… României. Dar strămoșii mei sunt oarecum din acea parte a lumii, pe un fel de graniță românească, rusă, ucraineană din jurul zonei. Cred că se deplasau... cred că erau călători… acum mult timp, acum vreo 150 de ani”.

Cum vezi acum succesul Kula Shaker din anii '90? Ce crezi că a făcut ca grupul să se remarce într-o perioadă în care genul Britpop făcea legea în Marea Britanie?

Crispian Mills: ”Vorbesc cu mulți muzicieni din acea perioadă și îmi spun că nu ne simțeam parte din Britpop. Iar eu spun, da, nici noi nu ne-am simțit. E ca atunci când ești la școală și crezi că nu te integrezi. Dar, de fapt, toată lumea se simte la fel. Nu se integrează. Doar că nu spun nimănui. Așa că noi nu ne potriveam cu Britpop, pentru că eram în hard rock psihedelic și misticism indian. A fost un moment în care multe dintre trupele Britpop, precum Oasis, au fost invitate să se întâlnească cu premierul Tony Blair. Și au acceptat cu toții și au băut șampanie pe Tandani Street. Și atunci mi-am spus că, în mod clar, chestia asta cu Britpop-ul e o porcărie. Iar politicienii și rock and roll-ul nu ar trebui să se amestece niciodată, niciodată. Și Tony Blair, în special, a fost și încă este total respingător.”

Ce părere aveți despre "Govinda" sau "Tattva" astăzi? Cum v-ați simțit când ați văzut reacția publicului atunci când piesele au fost cântate pentru prima dată în concert?

Crispian Mills: ”Am cântat Govinda timp de trei ani înainte de a avea un contract de înregistrare. A fost unul dintre primele cântece pe care le-am cântat vreodată. Așa că a fost cu noi încă de la începutul vieții noastre ca trupă. Este talismanul nostru spiritual și ne-a adus întotdeauna noroc, protecție, noroc și fericire.”

”Iar prima dată când am cântat Tattva a fost într-o sală de repetiții în 1995. Nu aveam un contract. Exista un oarecare interes față de noi. Dar era foarte devreme și am început să cântăm Tattva. Și îmi amintesc că sala s-a umplut de acest sunet. Iar piesa a apărut literalmente de nicăieri. A fost cu siguranță un fel de manifestare a unei apariții magice”.

Cum s-a produs revenirea de acum a trupei Kula Shaker? Cine a luat inițiativa de a reinventa grupul cu o nouă melodie, care face ca totul să pară natural și magic?

Crispian Mills: ”Ei bine, a fost un proces care a durat aproximativ 20 de ani, iar revenirea lui Jay a fost un fel de inevitabilitate naturală, atunci când a venit momentul potrivit. Dar nu am fi putut face Natural Magick fără să fi făcut First Congregational Church of Eternal Love sau Pilgrim's Progress sau oricare dintre celelalte albume din perioada dintre 1999 și astăzi”.

Crearea noului album "Natural Magick" a fost organică sau a avut de la început o direcție anume în care să se îndrepte?

Crispian Mills: ”Cu Natural Magick, ambiția a fost să compunem un album de succes. Nu mai abordasem producția de discuri cu această intenție de multă vreme. Am făcut-o pentru noi înșine. Aveam o mică, știți, industrie artizanală, și făceam și alte lucruri. Așa că, după Covid, am decis să facem un album de succes. Și asta este o provocare creativă, să faci așa ceva. Poți stârni cu adevărat idei atunci când îți propui să țintești sus și încerci să ajungi la un alt public. Știi, trebuie să te gândești că este o cameră mai mare cu care comunici. Și este o provocare. Este o viziune creativă. ”

Care sunt poveștile din spatele pieselor "Natural Magic", "Waves" și "Stay With Me Tonight"? Care este conceptul din spatele noului album?

Crispian Mills: ”Natural Magick a început ca o buclă de conserve. Formația a... am cântat din greșeală câteva măsuri sau o măsură dintr-o piesă, a fost o întâmplare... Am ascultat și m-am gândit: "Oh, e un groove grozav". Și am început să lucrez cu asta în studio. Și apoi, în cele din urmă, s-a transformat în riff-ul murdar de chitară și în ritmul de tobe. Nu cred că mai sună ca o cutie de conserve, dar, știi, ăsta a fost interesul inițial. Iar "Waves" a fost scrisă după un spectacol grozav pe care l-am susținut în Manchester, Anglia. Și am scris cântecul în mașină, pe drumul de întoarcere. A apărut destul de repede. Cred că l-am scris în 40 de ore.

Stay With Me Tonight a fost prima dată când am decis în mod conștient să încerc să scriu un duet. Am abordat-o pe Nora Jones să cânte, dar era mult prea ocupată cu podcasturile. Așa că am invitat o cântăreață locală, Al, care conducea un cor bisericesc în apropierea studioului și a făcut o treabă grozavă. Cred că toate piesele funcționează bine, deoarece există unele asemănări cu clasicul Kula Shaker, dar toate sună și ele fresh și puțin diferite. La fel, dar diferit. Ăsta este unul dintre sensurile unui "jinta bey de bey de tapa", de fapt. Că poți fi la fel și complet diferit în același timp.”

Care este povestea cu "F-bombs"? Albumul vostru începe foarte liniștit, cu versurile piesei "Gaslighting" - "love is the answer, love is the flower", iar pe "F-bombs" auzim "F**k war - f**k tax, f**k the government men". O adevărată schimbare...

Crispian Mills: ”Da, F-bombs este cathartic. Este greu să simți iubire și pace tot timpul, mai ales când vezi toate rahaturile care se întâmplă în numele, se presupune, al libertății și al progresului. Și vine spre tine din toate unghiurile, știi, mai ales de pe telefonul tău. Și uneori trebuie doar să spui "f**k" și să nu participi la minciuni. Este terapeutic. E bun pentru suflet”.

Cum a evoluat muzica grupului în ultimii 25 de ani? Cât de mult au jucat noile tehnologii un rol în muzica noului album? Cum ați reușit, în 2024, în plină eră tehnologică, să lansați un album cu un sound al anilor '90? Este un aspect pozitiv, nu unul negativ. V-ați dorit acest lucru sau pur și simplu este pur și simplu semnătura voastră sonoră?

Crispian Mills: ”Doar ne conectăm și obținem cel mai bun sunet pe care îl putem obține. Știi, muzica noastră se bazează pe o performanță. Când îți construiești un disc în jurul unei reprezentații live, vei obține acel sunet specific. Am angajat, de asemenea, un inginer de sunet grozav, Ash Howes, care a făcut totul foarte bine. El este cunoscut mai ales pentru pop. Cred că a lucrat, știi, cu Harry Styles și alți oameni de genul ăsta. Dar el era... îl cunoșteam... l-am întâlnit când aveam 16 sau 15 ani și el era stagiar. Așa că îl cunoșteam de ani buni și voia să facă ceva rock. A vrut să cânte rock. Așa că am fost norocoși că l-am găsit”.

Care este adevărata poveste din spatele înregistrărilor făcute pe barca membrilor Pink Floyd? Cum și de ce ați ajuns în acea situație?

Crispian Mills: ”Lucram cu marele Bob Ezrin, care a produs The Wall. Așa că el avea cheile de la studioul cu bărci al lui Dave Gilmore. Și ne-am strecurat înăuntru când Dave era plecat cu avioanele lui.”

Albumul Natural Magick poate fi ascultat/cumpărat aici.

