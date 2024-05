Lenny Kravitz a împlinit 60 de ani. Cum a devenit celebru. GALERIE FOTO

A început să interpreteze la chitară şi la tobe de la vârsta de cinci ani, în familie ascultându-se muzică - R&B, jazz, clasică, operă şi blues. Mama sa l-a încurajat să cânte în California Boys Choir şi Metropolitan Choir. A urmat cursurile Beverly Hills High School unde a fost coleg cu Slash de la Guns N' Roses, absolvind în 1982.

În liceu, Lenny Kravitz a descoperit rock'n'roll-ul şi, influenţat de Prince şi Purple One, şi-a definit stilul, începând să-şi spună Romeo Blue. S-a mutat la New York, unde a încercat să iasă de sub influenţa lui Prince şi să se întoarcă spre muzica anilor 1960 - 1970, căutând inspiraţie în Led Zeppelin, Jimi Hendrix, Stevie Wonder, Curtis Mayfield, Bob Marley şi The Beatles.

În încercarea de a-şi defini propriul stil, artistul s-a apropiat de sunetistul Henry Hirsch, care i-a rămas prieten pe tot parcursul carierei. Împreună, cei doi au creat un sunet nou în peisajul disco al anilor '80. Lenny Kravitz a obţinut un contract cu Virgin Records, iar în 1989 a lansat ''Let Love Rule'', prima sa piesă de succes.

Albumul cu acelaşi titlu s-a bucurat de apreciere din partea publicului, deşi presa a rămas reticentă la imaginea retro a tânărului Kravitz, văzând-o drept pură strategie de marketing. Rămânând fidel acestui stil, Lenny Kravitz s-a impus ca iniţiatorul unui curent ''back to basics'', dovedind că este super-starul rock cu toate calităţile anilor 1970. Ipostaza de compozitor i s-a potrivit la fel de bine. Melodia ''Justify My Love'' a ajuns pe locul 1, fiind interpretată de Madonna, Lenny bucurându-se de notorietate şi în acest domeniu.

Al doilea album, "Mama Said", lansat doi ani mai târziu, a intrat în top 40 al Billboard album chart, iar single-ul "It Ain't Over Til It's Over" a urcat pe locul al doilea în topuri. Albumul "Are You Gonna Go My Way", lansat în 1994, a câştigat un premiu BRIT pentru cel mai bun artist internaţional. După lansarea albumului "5", în 1998, pe care a apărut single-ul "Fly Away", Kravitz a câştigat în 1999 primul premiu Grammy la categoria ''Best Male Vocal Rock Performance'', menţionează portalul imdb.com.

A fost coautor şi producător pentru artişti precum Madonna, Vanessa Paradis, Steven Tyler, a înregistrat materiale muzicale împreună cu Michael Jackson, Mick Jagger, David Bowie, Jay Z. Abordează diferite genuri muzicale - hard rock, soft rock, pop, funk, soul, R&B. Albumul ''5'' a fost lansat în 1998, iar doi ani mai târziu, în 2000, s-a lansat primul ''Greatest Hits'' al artistului. Materialul conţinea cele mai bune 15 piese semnate Lenny Kravitz de până atunci.

În al şaselea album intitulat ''Lenny'' (2001), artistul a captat toată energia creatoare a rock-ului şi a valorificat-o din plin. Au urmat albumele ''Baptism'' - 2004, ''It Is Time for a Love Revolution'' - 2008, ''Let Love Rule'' (20th Anniversary Deluxe Edition) - 2009, ''Black and White America'' - 2011, ''Mama Said'' (21st Anniversary Deluxe Edition) - 2012, ''Are You Gonna Go My Way'' (20th Anniversary Deluxe Edition) - 2013, ''Strut'' - 2014.

Lenny Kravitz a câştigat premiul Grammy la categoria ''Best Male Rock Vocal Performance'' patru ani la rând, din 1999 până în 2002, conform www.imdb.com.

La 26 iulie 2008, Lenny Kravitz a concertat la Bucureşti, spectacolul fiind inclus în turneul de promovare a albumului ''It's Time For A Love Revolution''. A mai susţinut un concert în România, la 6 mai 2019, la Sala Polivalentă din Cluj.

În 2018 a lansat albumul "Raise Vibration". Cel mai nou album al artistului intitulat ''Blue Electric Light'' urmează să fie lansat la 24 mai 2024, conform www.walkoffame.com. Interpretul Lenny Kravitz este ambasador al mărcii Yves Saint Laurent.

Lenny Kravitz va susţine un concert înaintea fluierului de start al finalei Ligii Campionilor la fotbal, dintre echipele Borussia Dortmund şi Real Madrid, la 1 iunie 2024, pe stadionul Wembley, potrivit agenţiei EFE. "Mă simt cu adevărat plin de energie. Va fi un eveniment atât de interesant, înainte de o finală care înseamnă mult pentru toată lumea. Este o ocazie perfectă să ne întâlnim şi să ne bucurăm de puţină muzică", a declarat Lenny Kravitz, a cărui carieră se întinde pe durata a trei decenii, în care a lansat 11 albume şi a vândut peste 40 de milioane de discuri în întreaga lume.

După concerte susţinute în întreaga lumea, artistul american a primit recent distincţia "Music Icon Award" 2024 şi a fost onorat, la începutul acestui an, cu o stea pe Bulevardul Celebrităţilor din Hollywood.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: