Lenny Kravitz va concerta, luni, în Cluj-Napoca. Mesajul artistului pentru fani

Lenny Kravitz este așteptat să ridice în picioare, luni seară, publicul din Sala Polivalentă din Cluj-Napoca. Artistul, cu o carieră de două decenii, a revenit în România pentru a-și promova noul album.

Artistul, care a mai fost la noi în tzara în urmă cu aproape 11 ani, a tzinut să îşi anunţe fanii, printr-un mesaj video, că îi aşteaptă la concertul din această seară, care va avea loc la Sala Polivalenta din Cluj-Napoca.

Lenny Kravitz: "Bună ziua, România! Sunt Lenny Kravitz şi vreau să vă spun că voi concerta în Transilvania pentru prima dată în 6 mai. Sper să vă văd acolo şi să ridicăm vibraţii (Raise Vibration)."

Lenny Kravitz a ajuns de duminică pe pământ românesc şi a avut câteva cerinţe pentru organizatori.

Laura Coroianu, organizator: "O să vă invit să vedeţi şi cum am pregătit cabinele artistului. Sunt foarte colorate şi vesele. Draperiile sunt negre de jur împrejur, dar şi-a dorit o mobilă colorată şi o atmosferă veselă."



Între timp, pregătirile pentru concert sunt în toi şi se anunţă a fi un spectacol care va îmbina armonios mai multe stiluri muzicale. Vor răsuna melodii consacrate, dar şi piese de pe noul album al artistului - cu numărul 11.

Laura Coroianu, organizator: "Concertul va fi o// explozie de enrgie aşa cum îl ştim pe Lenny Kravitz el îmbina foarte multe stiluri, este un rocker în sufletul său şi pe lângă această incorporează şi elemente din blues şi din alte stiluri muzicale şi pe lângă piesele muzicale pe care le promoveazain acest turneu vor fi şi toate hiturile bine cunoscute, Americam womes, Are you gonna be my way."

Pentru că cererea a fost una extrem de mare organizatorii au decis să mai scoată la vânzare câteva sute de bilete preţul acestora variază între 160 şi 545 de lei.

Turneul de promovare cuprinde reprezentaţii în 16 ţări din Europa. Din România, Lenny Kravitz va pleca în Polonia, apoi va ajunge în Italia, Elveţia, Franţa şi Germania.

