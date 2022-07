Începe Festivalul Neversea. Ultimele noutăți, prezentate de Edy Chereji

„Joi, oamenii vor fi nerăbdători să intre la festival, vor fi la intrarea principală, cea de la Portul Tomis, cu siguranță joi vor fi câteva zeci de mii de oameni care vor ajunge la Constanța pregătiți pentru cea de-a patra ediție a festivalului, cea mai frumoasă de până acum, pentru că mereu următoarea ediție este cea mai frumoasă, și o ediție încărcată cu multă emoție, după doi ani de pauză, oamenii sunt nerăbdători și așteaptă să se întâlnească cu prietenii, aici pe plaja Neversea” a spus Edy Chereji, într-un interviu acordat PROTV Plus.



Principalii artiști care vor concerta între 7 și 10 iulie pe plaja Neversea din Constanța

„Avem artiști de excepție în acest an, ne bucurăm să-l avem pe TYGA prezent aici la festival, el a fost și la Untold în 2021 și acum la Neversea, i-a plăcut mult în România și de aceea a revenit în familia noastră în acest an, apoi îi avem pe BLACK EYED PEAS, cu siguranță vor avea un mega-show. Ei erau confirmați din 2020 și de atunci își doreau să ajungă la Neversea, din păcate pandemia ne-a ținut deoparte, dar acum vor recupera distracția pe care au pregătit-o pentru festival, apoi DIMITRI VEGAS & LIKE MIKE, STEVE AOKI, mulți artiști, artiști români care vor fi pe scena Neversea, mă gândesc aici la SMILEY, care va urca pe scena principală, Delia, mulți, mulți artiști români” a adăgat Edi Chereji.

Mai multe detalii, în VIDEO.

