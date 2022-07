Festivalul Neversea 2022 începe pe 7 iulie. Artiștii și programu complet

În cea de-a patra ediției a festivalului Neversea sunt așteptați peste 150 de artiști români și internaționali, printre care, Tyga, Alan Walker, Alesso, Black Eyed Peas, Dimitri Vegas & Like Mike și mulți alții.

Anul acesa, festivalul Neversea se va desfășura în perioada 7-10 iulie 2022, în apropiere de plaja Modern din Constanța.

După doi ani de pauză, provocată de pandemia de Covid-19, cea de-a patra ediţie a festivalului Neversea revine în 2022

Timp de patru zile şi patru nopţi, pe plaja Neversea, din Constanța, fanii vor putea petrece din nou pe ritmurile elctrizante ale unor artiști consacrați.

Organizatorii evenimentului au anunțat că cea de-a patra ediție Neversea va fi una memorabilă, iar fanii vor simți din nou libertatea şi bucuria de a fi împreună cu artiştii lor preferaţi.

Cei mai importanți artiști care vin la Neversea 2022

Pe scena principală de la Neversea 2022 își va face apariția rapperul Tyga.

În vârstă de 32 de ani, Tyga este, la ora actuală, unul dintre cei mai îndrăgiți rapperi din lume. De-a lungul carieri sale, Tyga a reușit să obțină Discul de Platină și Discul de Aur pentru vânzări record și o nominalizare la Grammy.

La MTV Music, rapperul a fost selectat la categoriile Best US Act, Favorite Rap/Hip-Hop Artist, World's Best Male Artist și World's Best Entertainer of the Year

Printre cele mai de succes melodiile ale rapperului se numără piesa „Taste”, care după lansare a ajuns pe locul 8 în Billboard Hot 100. Videoclipul ofcial al piesei a depășit un miliard de vizualizări pe Youtube.

Pe scena principală vor mai urca și artiști români. Delia, Carla’s Dreams, Smiley și The Motans și trioul fenomen One True Singer, format din Rareș, Adi și Erika Isac vor încânta publicul de la Neversea.

Lineup Neversea 2022

JOI, 7 IULIE

Mainstage: Alesso, Danny Avila, KSHMR, Madeon (DJ Set), Partydul Kiss FM & WRS (Special Guest), Tchami, The Motans, Ummet Ozcan

Temple: Nina Kraviz, Paul Kalkbrenner, Sublee B2B Cap

The Ark: Arkanian x Azrael Golden x Zannidache, DJ Shiver, L’Entourloop with N’Zeng, Troy Berkley & Blabbermouf, Macanache, Paraziții, Phunk B, Șuie Paparude, YnY Sebi, Zo

Daydreaming: Audiofly, Caleesi & Sarah Kreis, Dizharmonia, El Mundo, Hot Oasis, Julian M, Oliver Koletzki

Oasis: Anna Tur, Claptone, Elchinsoul B2B Kattia, Ferreck Dawn, Mike Kross, Noel Holler B2B Toby Romeo, Nusha, Paul Damixie, Terry Golden

VINERI, 8 IULIE

Mainstage: B Jones, DJ Dark & Mentol, Don Diablo, Nicky Romero, Parov Stelar Live, Quintino, Smiley, ZHU

Temple: Arapu, Priku, Raresh

The Ark: Deliric x Silent Strike with Muse Quartet, El Nino, Grasu XXL, Killa Fonic, Malaa, Marko Glass ft. Bvcovia, Netsky, Rava

Daydreaming: Armen Miran, Bross, Christian Loffler, Djeff, Hernan Cattaneo, Igor Marijuan, Vizan

Oasis: Andre Rizo, Andrew Dum, Cotoraci B2B Kaiser, Dave Andres, John Junior, Kasia, Le Twins, Moonsound, Sllash & Doppe

SÂMBĂTĂ, 9 IULIE

Mainstage: Alan Walker, Arias, Black Eyed Peas, Brennan Heart, Carla’s Dreams, Manuel Riva, Steve Aoki, W&W

Temple: Amelie Lens, Cezar B2B Praslea, Milo Spykers, Sit

The Ark: AlbertNbN, Azteca, bbno$, Borgore, Connect-R & Johny Romano, Dub FX & Woodnote, Nane, Șatra B.E.N.Z.

Daydreaming: Akos, Angel, Day Dreamers (Marwan, Woodnote, Dub FX), Glauco Di Mambrio, Hraach, Kerala Dust, Marwan, Mira, Persic

Oasis: Adrian Funk, Adrian Șaguna, AlexUnder Base, Andrew Maze, Arias, Bogdan Vix, Maryo, Pascal Junior, Rave Republic, Vali Bărbulescu & Lucian Bărbulescu.

DUMINICĂ, 10 IULIE

Mainstage: Azteck, Delia, Dimitri Vegas & Like Mike, NERVO with Alexandra Stan (Special Guest), One True Singer (Rareș, Adi & Erika Isac), Timmy Trumpet, Tujamo, Tyga

Temple: Jamie Jones, Mahony, Richy Ahmed

The Ark: Culese din Cartier, Dirtyphonics, DJ Wicked, Ian, Krewella, Oscar

Daydreaming: HVOB Live (clubset), Lee Burridge, Matthew Dekay, Pan Live, Pandhora Live, Refrakt, Sebastian Leger

Oasis: AlbWho, Alex Kennon, Chris Hype, DJ Andi, Hiddn, Korolova, Maya, Rosario Internullo, Sasha Lopez

Lista întreagă cu artiștii care vor cânta la Neversea este disponibilă aici.

Programul festivalului Neversea 2022

Festivalul Neversea 2022 începe joi, 7 iulie, la ora 12.00.

Pe site-ul oficial al evenimentului este pus un ceas care numără zilele, orele și minutele până la momentul în care se va da starul celui mai mare festival de la malul mării.

Cât costă biletele de la Nversea 2022

Fanii pot cumpăra bilete de o zi sau abonamente pentru cele 4 zile și 4 nopți de festival.

4 zile de Acces General Basic- 134 euro+taxe

Bilet prima zi Acces General- 45.45 euro +taxe

Bilet pentru a doua zi Acces General - 54.55 euro+taxe

Bilet pentru a treia zi Acces General- 54.55 euro+taxe

Bilet pentru a patra zi Acces General - 45.45 euro+taxe

Bilet VIP pe o zi - 104 euro+taxe

Biete VIP pentru cele 4 zile - 260 euro+taxe

General Access Basic Besties- 4 zile - 149 euro+taxe

“În premieră, organizatorii Neversea pun la dispoziţie şi abonamente în rate, exclusiv prin aplicaţia Extasy.

Plata ratelor va începe din această lună şi pot fi selectate maxim șapte rate.

Cei care aleg această opţiune vor plăti mai puţin de 20 de euro pe lună pentru General Access Basic sau General Access Risk Free şi sub 40 de euro pe lună pentru VIP”, au mai transmis organizatori.

Până acum, la cele trei ediţii Neversea, pe scena principală au urcat nume mari internaţionale precum: The Script, Dua Lipa, Jessie J, John Newman, Rita Ora, Ella Eyre, Sean Paul, Jason Derulo, Afrojack, Alesso, Armin van Buuren, Bassjackers, DJ Snake, G-Eazy, Lost Frequencies, Salvatore Ganacci, Steve Aoki, Axwell ^ Ingrosso, Hardwell, Steve Angello, Tiesto sau Fatboy Slim.

Locația ramâne aceeași ca și în anii trecuți

De patru ediții, festivalul Neversea se defășoară în Constanța, în apropierea plajei Modern.

Prima ediție a festivalului Neversea a avut loc în 2017, în perioada 7-9 iulie.

Activități la Neversea 2022

Pe lângă 150 de artiști care vor încinge scenele de la Neversea, participanții la festival se vor bucura și de activări interactive ale partenerilor festivalului, zone instagramabile, fashion corners cu branduri românești, zone de make-up, hairstyle și tauaje.

Pe lângă toate aceste acestivități, la festival vor fi prezenți și 50 de vendori cu o varietate de mâncare, de la pizza, paste, burgers, noodles, sushi, sharoma, hot dog, mâncare vegană și multe altele.

Cele mai importante momente din toate editiile Neversea

În prima ediție festivalulul Neversea în 2017 în perioada 7-9 iulie, fanii au putut să o vadă pe artista fenomen, Dua Lipa.

Alături de ea, pe scenă au mai fost legendarul Tiesto, Fatboy Slim, Afrojack și nou veniții Rita Ora, Jason Derulo, Ella Eyre și Years & Years.

Impactul financiar asupra orașului, după cele trei zile de festival a însemnat o infuzie de capital de peste 20 milioane de euro, bani care au rămas în comunitatea locală.

Cea de-a doua ediției a festivalul Neversea a avut loc în 2018, în perioada 5-8 iulie.

După succesul avut cu prima ediției, începând din 2018, organizatorii au hotărât ca festivalul Neversea să țină patru zile.

„Începând din acest an cei care intră în tărâmul fantastic NEVERSEA vor petrece 4 zile și 4 nopți de neuitat.”

Momentele incredibile care au avut loc în cea de-a doua ediție a festivalului au fost show-urile oferite de The Script și Aloe Blacc.

Cea de-a treia ediție a fetivalului Neversea s-a desfășurat în perioada 4-7 iulie în 2019.

Printre momentele remarcabile și inedite, amintim show-ul produs de Salvatore Ganacci.

Artistul a adus manelele în premieră pe scena unui festival.

Participanții la festival au auzit și piesa „Noi suntem români” a lui Nicoale Furdui, adusă pe scenă de dj-ul KSHMR.